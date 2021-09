"A la escuela Venustiano Carranza de Nogales le fue robada la tubería de cobre de los servicios sanitarios y los padres de familia tienen que sufragar esos gastos".

Noticia Relacionada Trámites de testamentos aumenta hasta un 40 por ciento en Coatzacoalcos

Admitió que otra institución que fue víctima de robo fue la escuela primaria Guillermo Martínez y la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, mismas que sufrieron el robo del cableado eléctrico.

Afirmó que en esta última escuela se logró observar a la persona que ingresó a robar, incluso ya se puso la denuncia correspondiente.

"Con las cámaras que existen se grabó a una persona que se metió a la escuela con una escalera, brincó, robó material didáctico, algunos cables y de cómputo y salió, brincándose la barda".

Martínez Vázquez señaló que dos escuelas más; una de Nogales y otra de Maltrata, no arrancaron clases presenciales debido a que están siendo rehabilitadas.

"Tenemos en mantenimiento a la escuela Emiliano Zapata de El Campanario, están haciendo una obra los padres con el programa de la Escuela es Nuestra. También en la Escuela Unión y Progreso de Agua Rosa, municipio de Maltrata, los padres están realizando remodelaciones y eso provoca que no estén las condiciones".

El supervisor escolar en la zona 023 confió en que durante esta primera semana quede solucionado todo, para que puedan llevarse a cabo las clases presenciales.

En otros temas, el catedrático dijo que los docentes tienen la obligación de dar clases presenciales en las aulas de cada institución, pues fue un acuerdo de las autoridades.

"El acuerdo establece que sólo hay una modalidad de clases presencial; los docentes no tienen ninguna obligación de dar clases virtuales y no lo dice el director, no lo dice el supervisor, lo dice el acuerdo, ahí es muy preciso y dice que sólo son clases en la escuela y el padre de familia va a decidir si lo manda a la escuela a su hijo o no".

Subrayó que si deciden mandar a sus hijos a la escuela, los docentes se encargarán de dar clases de manera normal y con todas las medidas ya establecidas, como la sana distancia, el cubrebocas obligatorio, lavado de manos y los filtros sanitarios.

"Pero el padre de familia que diga que su hijo no va a la escuela, asume que la clase su hijo la va a tomar por televisión o por algunas redes que estarán transmitiendo el aprende en casa".