Sin censo de discapacitados en la zona norte

En el censo oficial de personas discapacitadas en este municipio, solo se ha podido detectar cerca de un 10 por ciento de las que habría de acuerdo con el INEGI, aseguró Gabriel Cruz Reyes, integrante de Club Caimanes de Tuxpan.

Expuso que quiénes no han sido contabilizados podrían estar careciendo de empleo, atención médica o educación ya que no pueden ser beneficiados con los diversos programas gubernamentales dirigidos a este sector.

Explicó que la agrupación que encabeza, maneja tres vertientes importantes para la atención de personas con discapacidad, como son la inclusión laboral fomentando el autoempleo, la educación o el deporte.

En el rubro del empleo, dijo que en Tuxpan si para una persona con sus capacidades físicas y mentales integras, es difícil emplearse, "debemos imaginarnos como le va a un discapacitado, por eso impulsamos mucho el autoempleo, para no ser una carga para el gobierno.

Cruz Reyes, destacó que en la agrupación que encabeza, se le deja en claro a quien ingrese: "O te capacitas para que puedas autoemplearte o te instruyes en alguna carrera técnico o profesional o le metes ganas a algún deporte, lo importante es que se aprenda a ser autosuficiente en la medida de lo posible".

Dijo que falta mucho por hacer en cuanto a este conteo porque dijo que el INEGI en el 2010 registro dos mil 497 personas con discapacidad en Tuxpan, y la cifra por supuesto que ha incrementado y esperan que con el próximo censo se actualice los datos.