Simón, el hombre de las iguanas, pide apoyo para su cuidado

Comentó que en punto de las once horas de la mañana, cuando los rayos del astro rey se deja sentir con potencia, Don Simón echa un silbido indicando que es la hora de la comida.

De esta manera, las cien iguanas de todos tamaños se reúnen en el suelo para ser alimentados con hojas de lechuga fresca que vienen en una tara de plástico.

El hombre de las iguanas relata que el cuidado de estos animalitos inofensivos comenzó hace cuatro años; notó la presencia de dos de ellas que estaban en los árboles y sabe que no son peligrosos y además, que están en peligro de extinción, es así cómo decidió dejarlas en paz.

Además de permitir que la madre naturaleza lograra su reproducción.

Lamentablemente, López Domínguez dijo que ha tocado puertas en administraciones municipales pasadas de Ursulo Galván y en otras dependencias estatales y federales, para que le construyan una barda perimetral, para que allí naden y no se caigan al río porque ya no regresan.

También ha solicitado una plancha de concreto para que las iguanas puedan calentar su sangre y una galera para que se puedan proteger de los vientos del norte.

Sus peticiones hasta el momento hayan tenido favorable respuesta en pro de la protección de estos animalitos, que resulta ser todo un atractivo turístico para lugareños galvanenses y turistas.

Simón dijo que afortunadamente el mantener a sus iguanas no le cuesta nada, ya lo hace de corazón, pero, ya construir si le resulta imposible y nunca podría solventar.

Las iguanas de Jareros también comen plátanos maduros, alfalfa, berros, pápalos, quelites y en temporada de mangos, también se alimentan de este fruto.

Dijo que si alguna persona quisiera alimentar algún día a las iguanas, deberá asistir en un horario de diez de la mañana a doce del día, más tarde ya no, así que "si quieren venir a alimentarlas pueden hacerlo a esa hora solamente y si quieren contribuir, se los aceptó de corazón sólo que le daré la comida a la hora indicada no piensen que me voy a quedarme con ella", acotó.

Por último, recordó que muchos personajes de la política local han acudido al Iguanero, se toman fotos y como siempre terminan prometiendo lo que nunca cumplen pues al llegar se les olvida que existe Don Simón y sus iguanas.

Por lo que a través de este medio, este humilde hombre oriundo y vecino de la comunidad de Jareros, pide ayuda al gobierno federal para poder lograr que este lugar sea decretado como una reserva ecológica y que sirva como ejemplo, para cuidar a nuestro medio ambiente y especies que habitan en él.

