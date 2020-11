Siguen las protestas en la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba

Exigiendo la inmediata destitución del jefe jurisdiccional, Adrián Baruch Alanís, así como de la subjefa Carmen Romero, por tercera ocasión trabajadores de los diferentes centros de salud protestaron en las afueras de la Jurisdicción Sanitaria VII de Orizaba.

"Hemos buscado el diálogo con el jefe de jurisdicción pero desafortunadamente no se ha llegado a nada, hemos tenido puras negativas de parte de él, no se prestado al diálogo, le hemos puesto nuestros puntos en la mesa y no los ha aceptado, entonces por eso no se ha firmado ninguna minuta y no hemos llegado a nada", manifestó el médico "Abel".

Señaló que le han externado la inamovilidad de todos los trabajadores que están comisionados en las diferentes clínicas pertenecientes a la jurisdicción; "le hemos entregado un listado del personal que se encuentran bajo estas condiciones para que le sea tramitado su cambio de adscripción al lugar donde se encuentran actualmente, también le hemos dicho sobre la destitución de la subjefa (Carmen Romero) por el nepotismo, al igual que la destitución del administrador (Néstor) por desvío de recursos y por el ´diezmo´ que cobra a todos los proveedores".

Los inconformes solicitaron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y dé la indicación al secretario de Educación, Zenyazen Escobar y, afirman, "deje de meter las manos" por el doctor Baruch Alanís, quien aseguran es su primo y por ello es que no le hacen nada.

"Es muy negligente y no hace absolutamente nada, por eso es que la convocatoria a todos los 500 trabajadores que están aquí es porque ya están hartos de su liderazgo que absolutamente no lo hay y que hasta él mismo ha ido a supervisar las clínicas y no ha hecho absolutamente nada y solamente manda mensajes a los compañeros para dividir a la base trabajadora".

Abel manifestó que por temor a represalias un total de 20 trabajadores de la salud han tenido que presentarse a su subscripción asignada

"Varios compañeros, alrededor de unos 20 ya se presentaron a su subscripción por no tener más problemas, por no llevar la contraria y por intimidación. Ya se repartieron como 60, 70 oficios de comisión los cuales no han estado conforme se han contestado de todos los comisionados en esta jurisdicción si son como 400 personas.