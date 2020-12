Siguen conflictos entre taxistas de Orizaba y autoridades

Integrantes de la Coalición de Taxista de Orizaba denunciaron que la Guardia Nacional les está aplicando multas de hasta 42 mil pesos, además de que autoridades estatales estarían solapando la invasión de rutas del "pulpo camionero", por lo que no descartan movilizarse si no se pone orden.

Joaquín Amaro, Jairo Guarneros, Óscar García y José Luis Hernández Librado señalaron que a la fecha siguen con el problema del reordenamiento, que cada vez se complica más y pese a que hay una indicación del Gobierno del Estado, el jefe de la oficina de Hacienda en Orizaba no hace caso y les pide documentos que ni siquiera le corresponden.

"El problema sigue prevaleciendo también para aquellos compañeros que hicieron su trámite para cambio de unidad desde 2015 y el Gobierno del Estado no les ha dado su aviso de emplacamiento, ahora resulta que no tienen derecho a la condonación de la tenencia y cargo accesorios porque en el decreto que se emitió no los consideró. A ellos les están saliendo sus órdenes de emplacamiento por 15, 20 y hasta 35 mil pesos, cantidades impagables", destacaron.

Aunado a ello señalaron que si no se ha podido cumplir con la regularización ahora se habla de que podría emitirse una nueva modalidad que no considera la ley.

Por si fuera poco, abundaron, también tienen "un conflicto serio" con la Guardia Nacional, pues ha levantado infracciones de hasta 42 mil pesos a compañeros de Zongolica.

Destacaron que esto se derivó de las quejas del empresario Mario Zepahua por invasión de rutas, cuando él invade también en la ciudad, pues a pesar de traer permisos federales "hace paradas en cualquier lugar", cuando tiene prohibido hacer ascensos y descensos en la franja estatal.

Sin embargo, destacaron, ese empresario "hace y deshace", pues invade rutas y no acata la ley, pero nadie lo molesta, lo mismo que a otros "pulpos camioneros".

Por si fuera poco, añadieron, hay un tema delicado, pues Transporte Público, bajo el argumento que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública detiene a los taxistas y los amenaza por no haber emplacado o por traer placas anteriores, simplemente, afirma, para extorsionarlos.

Expresaron que saben que los concesionarios de Zongolica podrían manifestarse por esa situación, con lo que ellos son solidarios.

Indicaron que a dos años de la administración no hay avances en las problemáticas, sino que parece que se va hacia atrás, por lo que demandan que haya un diálogo para dar solución a estos temas o bien podrían llevar a cabo una movilización como forma de presión.