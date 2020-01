Sigue desabasto en clínicas del IMSS en Orizaba, acusan

Derechohabientes del IMSS señalaron que sigue el desabasto de medicamentos en la institución y nadie da la cara, por lo cual se sienten desesperados pues son medicinas que no pueden dejar de tomar y que no pueden comprar porque no cuentan con los recursos para ello.

Este viernes acudieron al Hospital Regional General de Orizaba dos pacientes con enfermedades crónicas bajo control, una por esquizofrenia y otra con problemas de circulación, las cuales de nueva cuenta fueron informadas que no había medicina.

Incluso ambas personas fueron a hablar a la administración y exponer su problema pero no fueron recibidas, ya que la secretaria les dijo que no se han podido poner en contacto con los proveedores.

Uno de los medicamentos que esperaba recibir una paciente es la Risperidona, compuesto químico antisicótico de segunda generación que tiene un precio comercial que oscila en los 250 pesos.

Ese fármaco se utiliza para tratar los episodios maniacos de moderados a graves y la paciente en este caso lo debe tomar todos los días.

En cuanto a la persona con problemas de circulación, el medicamento que no le fue surtido es el Clopidogrel y su precio varía, aunque la versión más económica es de alrededor de 105 pesos.

Este fármaco se usa para prevenir coágulos sanguíneos cuando la persona ha tenido un ataque cardiaco o incidente cerebrovascular reciente, también para quienes problemas del corazón o vasos sanguíneos.

En ambos casos estos medicamentos son necesarios para los pacientes, ya que pueden presentar problemas de salud serios por la falta de administración de las dosis.