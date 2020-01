Sigue desabasto de medicinas en IMSS Orizaba, afirman derechohabientes

En el IMSS sigue el desabasto de medicamentos, aseguró una derechohabiente quien indicó que padece diabetes y desde hace dos meses no recibe sus medicinas completas.

"Antes cada mes me venían dando, pero después como me cambiaron la insulina tiene dos meses que no me han dado la insulina, no me han dado metformina, es mucha medicina la que me ha faltado, dos meses llevo nada más con una, con dos cajitas que me dan", indicó la señora María Dolores Velázquez Vallejo.

Comentó que mensualmente va a la Clínica 1 pero lo único que le dicen es que no hay medicina y que todavía no llega, por lo que ya van dos meses que no recibe su tratamiento completo.

Indicó que el medicamento es caro, por lo que no lo puede estar adquiriendo ya que la insulina cuesta entre 700 y 800 pesos y ella es una persona que va al día en sus gastos.

Mencionó que le ha tocado ver que a otros pacientes también les hacen dar vueltas por sus tratamientos y cuando ha ido son filas largas de personas que llegan a preguntar y les dicen lo mismo que a ella, que no ha llegado.

"Este último mes que fui vi más gente que otras veces, esperando ahí si le daban su medicina y sí está mal, porque sí nos hace falta", expresó.

Cabe mencionar que desde finales del 2019 se estuvieron captando diversas quejas entre los derechohabientes con diversos padecimientos por la misma situación, ya que cuando acuden no reciben su tratamiento y tienen que estar batallando para obtenerlo.