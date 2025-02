Sigue búsqueda de Cynthia González, estudiante desaparecida en Poza Rica

Más de ocho meses han transcurrido desde que Cynthia González González, estudiante de la Universidad Veracruzana, desapareció en Poza Rica luego de informar a sus familiares que realizaría una denuncia por acoso policiaco, señaló su madre, Inocencia González.

Junto con integrantes del colectivo Ayuda a regresar a Luis Alberto Calleja la madre de la joven participó en una jornada de difusión en municipios del norte veracruzano.

Cynthia de 26 años era estudiante de Ingeniería en la UV Poza Rica cuando desapareció el 12 de junio del 2024, fecha en la que la familia señala les informó que acudiría a interponer una denuncia por el presunto acoso que sufrió de unos elementos policiacos.

"Pues lo último que sé es que mi hija no está eso es lo más digamos lo más frustrante para mí porque mi hija era una niña que tenían comunicación conmigo, una niña que tenía sueños, una niña que desafortunadamente no la tengo aquí conmigo y si alguien por medio de esta la está viendo por medio de publicaciones o lo que sea que llamen a los números, no nada más es ella", comentó.

Mencionó que próximamente tendrá una mesa de trabajo y diálogo en la que espera se presenten avances por parte de las autoridades para dar con el paradero de su hija.

Noemí Martínez, Representante del colectivo Ayuda a regresar a Luis Alberto Calleja, alertó que Poza Rica actualmente es un foco rojo en desapariciones y es preocupante que constantemente siguen registrándose casos.

"Tres días desde Álamo, Tuxpan, Tihuatlán, Papantla y Poza Rica, Coatzintla, es una difusión que hacemos constantemente para seguir recordando a la ciudadanía de la desaparición de nuestros hijos, ahorita vienen del Estado de México y del Estado de Puebla, son casos recientes", manifestó en relación a la jornada de difusión.

Personal de la comisión de búsqueda de personas y custodiados por elementos de seguridad recorrieron la zona solicitando apoyo a la población que tenga datos para encontrar a sus desaparecidos.