Signan convenio para apoyar a familias vulnerables con alguna enfermedad

Con la finalidad de apoyar con atención médica a familias vulnerables que padecen enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, cáncer, niños con diabetes entre otras más, este día la Organización Nacional para el Bienestar Ciudadano A.C. y Sociedad Metabolismo y Corazón (SOMECO), signaron un convenio de colaboración.

El presidente Organización Nacional para el Bienestar Ciudadano A.C., Josué Apolinar Gálvez Flores acompañado de la representación de Someco, Yossadara Campa Cruz , Abril López, Jessica Bravo y Keyla Jiménez explicó que la finalidad de este convenio apoyar a la población que más lo necesita.

"Después de haber trabajado en un proyecto impulsado por esta asociación civil beneficiando a la población de la Unidad Habitacional Pluviosilla, se detectó otra problemática qué tiene que ver con la salud, por lo que con el apoyo de Someco se determinó trabajar en conjunto para el apoyo de este sector de la población".

Aseguró que existe gente de muy escasos recursos, además de que la mayoría se trata de adultos mayores., "La mayoría tiene problemas en salud, no económicamente ya que algunos son pensionados, pero lo que sí, es que los altos índices de enfermedades que hemos visto y que nosotros por medio de un formato de afiliación vamos viendo necesidades; por ese motivo por el trabajo que se ha hecho que una amiga que está en este momento que es la doctora Keyla (Jiménez) me comentó que ella está en este Centro médico y es cuando comenzó a ver si a diferentes necesidades que tenía".

En el turno de la voz, la representación de Someco, informó que basa principalmente en personas a las que no pueden tener acceso a los servicios de salud, la mayoría de los pacientes son personas que no tienen un servicio de salud estable llámese el seguro social no cuentan con ninguna de estos recursos.

"Someco trata siempre de hacer campañas de salud se va a zonas en donde no hay acceso a las atenciones médicas entonces lleva todos sus médicos y todos sus recursos a esta zona y busca en ellos a pacientes que puedan coordinarse con los estudios que ya tenemos nuestros estudios son muy variados tenemos desde enfermedades renales tenemos insuficiencia cardíaca del cáncer trabajamos con niños con diabetes tenemos una amplia gama de pacientes qué podemos tratar en el sitio".

Es de señalar que la empresa denominada: Sociedad de Metabolismo y Corazón (Someco), es una institución de salud con proyectos diseñados para el estudio de nuevos medicamentos que permitan a sus médicos disponer de nuevas opciones para el control de las enfermedades.

Dicha institución de salud brinda apoyo en Gastroparesia Diabética, Cáncer Cervicouterino, Alopecia Areata, enfermedad de Crohn, enfermedad renal y Ácido Úrico elevado, Colitis Ulcerativa Crónica, Inflamatoria (Cuci), Diabetes Mellitus tipo 2 en niños y adolescentes (de 10 a 12 años de edad); esquizofrenia en adolescentes (de 13 A 17 años de edad)

Dijeron que cuentan con apoyo multidisciplinario de un equipo que brindará atención personalizada acceso a medicamentos innovadores estudio de laboratorio imagen otros relacionados a la enfermedad en estudio acceso a insumos específicos de la enfermedad en estudio (ejemplo glucómetro, tiras reactivas entre otros).

Puntualizaron que derivado de la Pandemia por el Covid-19, las personas que requieren ser trasladadas se realiza con protocolos de seguridad e higiene gracias al apoyo que se tiene de los digitales con quienes también están trabajando de la mano.

Finalmente Gálvez Flores subrayó que con el trabajo conjunto del programa Jóvenes Construyendo El Futuro, existen al menos tres jóvenes con los cuales han estado trabajando demostrando así que se trata de personas comprometidas con la sociedad.