Confirmó que ambas personas fueron intervenidas durante una zona de bares y cantinas, y a quienes se les aseguran artículos relacionados a drogas.

Afirmó que estas acciones son tratando de hacer el bien y para garantizar la propia seguridad de los cordobeses, y agregó que se investigará el actuar de los elementos.

Noticia Relacionada Otro detenido por robo y ultrajes en la Playa Sol de Coatzacoalcos

"Aquí lo que se va a investigar, es el actuar de los elementos y todo conforme a derecho y lo que tenga que proceder de acuerdo a las leyes y el reglamento".

El capitán de corbeta descartó que los oficiales les hayan quitado sus teléfonos celulares, tal y como se dijo en redes sociales, asegurando que únicamente se les decomiso una pipa, un cortaúñas y un encendedor.

"En todo caso, los elementos tienen el derecho de poner su denuncia a la instancia correspondiente y estamos en toda la intención de cooperar para que esto se aclare. Vuelvo a repetir, lo que procede aquí es investigar el actuar de los elementos y se va a proceder conforme a derecho hasta llegar a las consecuencias no vamos a permitir que esto siga ocurriendo al menos por parte de los elementos policiacos".

Puntualizó que estos oficiales ya fueron de sus cargos y actualmente se encuentran realizando sus informes correspondientes.

"Lo vuelvo a repetir, se va actuar conforme a derecho y al reglamento, cada institución será la instancia correspondiente pero ahorita por lo pronto ya fueron retirados de sus cargos".

Debido al descontento de parte de la ciudadanía, el director de protección ciudadana y movilidad, reiteró que estos operativos son con el fin de inhibir algún delito.

"Estos elementos a las 3 de la mañana en una zona de bares y cantinas que no son de muy buena reputación y con estos objetos, al final de cuentas es para bien de todos, a mí lo que me compete es investigar el proceder de los elementos que no estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir, todo el peso de la ley sobre quién resulte culpable".

Enrique Morales Tolentino afirmó que la investigación la inicia él como director y se investigará a través de las cámaras de solapa, para que también los oficiales en su momento tengan su derecho a decir que fue lo que sucedió, tanto lo bueno como lo malo.

Por último, pidió a la ciudadanía en general a no tener temor hacia las autoridades y los invitó a que, cuando vean este tipo de actos, los reporten inmediatamente porque no encubrirán a nadie, sea de la institución que sea.