Senadores de Morena defienden a Del Río y piden transparencia a FGE y Poder Judicial

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, fue detenido por el presunto asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones, Veracruz, en las elecciones del pasado 6 de junio.

"Sería lamentable que la detención de José Manuel del Río Virgen tenga un trasfondo de venganza o persecución política en su contra, por lo que solicitamos total transparencia en el actuar de la fiscalía estatal", refirieron a través de un comunicado los senadores.

Igualmente, manifestaron su "sorpresa" por la detención del funcionario del Senado, "a quien conocemos desde hace tres años como una persona profesional y honorable".

"Los Senadores de Morena tenemos la certeza de que José Manuel del Río Virgen demostrará su inocencia y superará estos actos que se han dirigido en su contra".

GOBIERNO NIEGA VENGANZA

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseveró que la Policía Ministerial actuó, hay presunción de inocencia y que mal hubiera hecho la Fiscal General de no haber actuado.

Sostuvo que si en el proceso el acusado demuestra su inocencia, podrá salir y dará certeza de que el sistema judicial está funcionando.

"Yo no revuelvo las cosas. Es un tema de la Fiscalía, es una investigación que lleva desde hace seis meses, que eso siga su curso; no hay señalamiento, acusación de mi parte, hay presunción de inocencia que es lo que me interesa que se preserve", expuso en entrevista para el medio local Al Calor Político.

Igualmente el mandatario veracruzano negó que se trate de una venganza política. En Veracruz no hay impunidad y los presuntos responsables tienen que seguir los procesos judiciales, "lo que no queremos es que, como antes, a los presuntos responsables de cuello blanco porque eran políticos o amigos de tal no se les tocaba".

SENADORES, ´SORPRENDIDOS´ CON ARRESTO

Tras la detención de Del Río Virgen por su presunta responsabilidad en el homicidio de René Tovar, la bancada mayoritaria llamó también al Poder Judicial del Estado de Veracruz a actuar con absoluta autonomía y garantizar los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

Al respecto, rechazaron "cualquier intento de pretender utilizar las instituciones de gobierno, de procuración y de administración de justicia del Estado de Veracruz, para atentar contra los derechos humanos o con objetivos injustificados por la ley y por los principios constitucionales".

La bancada de Morena, que coordina el senador Ricardo Monreal, expuso: "Confiamos en que las instituciones de Procuración de Justicia del Estado de Veracruz, actúen con apego a derecho en la imputación de delitos en contra de los verdaderos responsables del asesinato de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, del Partido Movimiento Ciudadano".

Esta mañana, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado informó que fue el senador Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, quien lo puso de la detención de José Manuel del Río Virgen. "Pobre Veracruz: tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Está cometiendo muchos excesos. Dante está muy enojado", dijo.