Sembrando Vida redujo afectaciones por sequía

Aunque el cultivo de caña no fue afectado por la sequía que se tuvo en 2019, otras siembras como el maíz sí resintieron un poco esa falta de agua, señaló Marcelo Solano Castro, comisariado ejidal del ejido de Moyoapan.

Sin embargo, destacó el también ex dirigente del Comité Regional Campesino, el impacto no fue mayor para los productores, pues muchos se están beneficiando con el programa Sembrando Vida, por lo que no quedaron descapitalizados.

"La ventaja de algunos productores es que se metieron al programa Sembrando Vida, entonces aunque no cosechen el maíz están recibiendo su recurso del programa", comentó.

Solano Castro reconoció que para aminar las afectaciones que deja la sequía se debe contar con sistemas de riego, aunque no ve en los pozos artesianos una solución, pues para sacar el agua se requiere de bombas y eso genera altos costos al ejidatario.

Mencionó que ante ello esa medida no sería redituable, pues hay productos que no tienen gran valor en el mercado.

En todo caso, expuso, lo que se requiere es tener una buena producción y un buen precio de garantía.

Señaló que las zonas de temporal que se tienen aquí son mejores que otras, porque es una región donde hay mucha precipitación pluvial y eso también les ayuda a los que tienen esos cultivos.

Consideró que hacen falta representantes que conozcan del campo para que sepan cuáles son realmente las necesidades y las posibles soluciones que pudieran requerirse.

Mencionó que recientemente escuchó a alguien decir que los cañeros ya no quieren llevar su producto a los ingenios, pues tenían una mejor propuesta de una alcoholera, lo que es ilógico pues una alcoholera no tiene la capacidad para moler las miles de toneladas de la gramínea como los ingenios, además de que ni siquiera hay una en la zona que tenga trapiche, pues la más cercana es la de Atoyac.