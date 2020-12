Semanalmente, cinco pacientes son trasladados por COVID-19 en Orizaba: PC

El coordinador de Protección Civil de Orizaba, Antonio Hernández Sánchez, indicó que siguen haciendo al menos 5 traslados de pacientes a hospitales por el tema del COVID-19 de manera semanal, por lo que exhortó a la población a no descuidarse y creer que ya se acabó´ la pandemia.

"Esto no ha terminado, invitamos a la gente a que se mantenga en sus domicilios, que sigamos usando el cubrebocas. Yo los invito a tener responsabilidad, aunque haya eventos, fiestas, la responsabilidad es de nosotros, los invitamos a que no los hagan o no acudan", exhortó.

Hernández Sánchez señaló que al momento se mantienen los operativos, se mantienen los recorridos.

Mencionó que le preocupa mucho que se pueda tener un repunte de casos en la ciudad.

Comentó que se siguen realizando traslados de pacientes con COVID-19 a los hospitales, al menos 5 a la semana con la ambulancia que se destinó exclusivamente a ese servicio, pero si fuera necesario se podría ocupar otra más.

El coordinador de PC explicó que cuando entra una llamada para requerir el traslado de un paciente con coronavirus, el personal se toma 20 minutos para equiparse, salen al traslado y de regreso se tiene que hacer el procedimiento de sanitización de la ambulancia, del personal, el retiro del equipo, pero en cuanto reciben otra solicitud se tiene que volver a hacer todo ese procedimiento.

Reconoció que es un gasto elevado el que se requiere para hacer un traslado, pues tan sólo el traje que se ocupa, los guantes, las caretas, el equipo de respiración, por lo que las ambulancias particulares cobran de 4 a 6 mil pesos por un servicio de ese tipo.