Secuestran pipas en fraccionamiento de Río Blanco

Debido a que al momento se registran seis casos de COVID-19 y ante la falta de agua potable desde hace dos meses, habitantes de la Unidad Habitacional Las Haciendas II retuvieron dos pipas de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), además de exigir la destitución del titular de la oficina operadora en Río Blanco, Karim Hernández Torres.

"Supuestamente el Gobierno del Estado compró una bomba nueva y una flecha, se supone que ya deberíamos de tener el abasto suficiente de agua, somos alrededor de 700 familias sin agua potable desde hace dos meses; la CAEV nos manda una pipa de 10 mil litros que se acaba en dos cuadras, si bien nos va manda dos para cuatro cuadras, es insuficiente el agua potable, ya estamos desesperados", dijeron.

Los habitantes aseguraron estar preocupados porque no tienen agua potable para asearse ni para la cocina, y mucho menos para el sanitario

"Ya tenemos meses con esa problemática, año con año es lo mismo, siempre hay un pretexto, que el estiaje, que la canícula, que la bomba, siempre va a tener alguna excusa el titular de la CAEV para justificar su falta de capacidad de proporcionarnos el líquido, es por eso que queremos que renuncie, que lo destituyan por incompetente".

Los habitantes revelaron que a la fecha cuentan con seis casos de coronavirus en la unidad, por lo que el agua es indispensable para hacer frente a la enfermedad.

"Acá ya caímos en el hartazgo, hay trabajadores del Seguro Social que necesitan asearse, es caótico ya con Karim (Hernández Torres) no se puede. Le reitero, estamos pidiendo que alguien del Gobierno del Estado volteé a ver a este fraccionamiento pero no solamente pedimos el agua, si no pedimos ya el cese de Karim en sus funciones como jefe de la Oficina Operadora porque realmente no nos resuelve absolutamente nada porque aquí nos rascamos como podemos".

Finalmente dijeron que no liberarán las pipas hasta que alguna autoridad estatal arribe y dé solución a esta problemática.