Se unen en el centro de Veracruz a #El9NingunaSeMueve

La convocatoria al paro nacional #El9NingunaSeMueve ha generado eco en varios municipios del centro de Veracruz, tal es el caso de Fortín de las Flores y Nogales, quienes se han sumado con el objeto de visibilizar la violencia.

En el caso de Nogales, el presidente municipal Guillermo Mejía Peralta explicó que a pesar de no haber sacado una convocatoria, la trabajadora que deseé participar en el movimiento podrá hacerlo, por lo que si no acuden a laborar ese día no se les descontará y mucho menos habrá sanciones.

El Ayuntamiento de Fortín de las Flores, que encabeza Antonio Mansur, se ha sumado y ha solitario a sus trabajadoras sindicalizadas y de confianza a participar, a quienes de igual manera no se les descontará.

Por su parte la integrante de Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, informó que la Universidad Veracruzana ya confirmó su participación, al igual que el municipio de Veracruz, a lo que han solicitado que ni una mujer salga a las calles o acuda a los trabajos, escuelas, universidades, incluso a comprar en súper mercados.

Aunque aseguró que ve muy complicado que se pudiera hacer realmente un día sin mujeres; "necesitaríamos concentrarnos todas como para que de verdad sintieran el efecto de lo que es no tener el apoyo de las mujeres, tanto laboral como doméstico, escolar, en todos los sentidos y del cuidado, porque la mayoría de las mujeres somos los que nos dedicamos al cuidado de los enfermos, de los niños, de todo".

Es por esta razón que el Movimiento ya tiene considerado un foro y una marcha para visibilizar la situación en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo; "hemos venido pensando en volver a salir a las calles a visibilizar la problemática de las mujeres, no solamente de los feminicidios, del acoso, del maltrato de las distintas violencias que enfrentamos las mujeres, que es el detonante principal y más grave los feminicidios; entonces vamos a marchar y vamos a hacer un foro exigiendo el reconocimiento de los derechos y reproductivos de las mujeres".

Finalmente vio con buenos ojos que recientemente se llevara a cabo una Ronda de Hombres en Contra de la Violencia hacia las Mujeres en la ciudad de Orizaba, promovida por integrantes de Colectivo Yólotl con el fin de cuestionar su masculinidad y cuestionarse como hombres el tema del machismo y sus formas de aprendizaje, que se deben modificar.

"Afortunadamente ya empiezan a pensar en que están mal construidos y que su masculinidad que vienen ejerciendo es la que nos agrede, es la que nos lastima, es la que nos violenta".