Se toma en cuenta opinión del pueblo: Rocío Nahle defiende proceso interno de Morena

La gobernadora Rocío Nahle García respaldó el proceso interno de Morena, donde el Comité Ejecutivo Nacional está dando a conocer a las promotoras y promotores mejor posicionados.

Si bien reconoció que algunos llevan años caminando en el movimiento, en otros casos se toma en cuenta el respaldo ciudadano hacia determinada persona.

En ese sentido, comentó que hay quienes tienen una gran cercanía con algunos virtuales candidatos y candidatos, como es el caso de la Rosa María Hernández Espejo, promotora del Puerto de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, que irá en Boca del Río; Daniela Griego Ceballos por Xalapa; Adarely Rodríguez, candidata por Poza Rica.

La gobernadora destacó que en el caso del exsecretario de gobierno de Minatitlán, Guillermo Reyes, es una persona que lleva años en la izquierda; incluso, hizo referencia a la inclusión de Hipólito Deschamps que es el promotor de la 4T en Alvarado, "donde dijo que ya se verá lo que ocurra.

"No es necesariamente así, son compañeros con los que he venido caminado desde hace mucho tiempo. Aquí se va a respetar y habrá una contienda equitativa, nosotros no tenemos ni debemos meternos, será el pueblo en las urnas quienes decidan", refirió.

Para finalizar destacó la importancia de las elecciones de este año pues, dijo, se van a renovar las 212 alcaldías y son las próximas autoridades con las que va a tener que trabajar de la mano.