Se suman en Poza Rica a movilizaciones por el 8M

Con fotografías de funcionarios municipales, un contingente de mujeres emprendió una marcha pacífica en contra la violencia y los feminicidios, así como para exigir justicia por las asesinadas en el estado de Veracruz y en el país.

Uno de los principales rostros que figuró fue de Francisco Javier Velázquez Straffon, hijo del alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo, quien enfrenta una denuncia por violencia digital con perspectiva de género y discriminación en contra de la periodista Lidia Alejandra López Castañeda.

Otra de las figuras públicas exhibidas fue del Presidente de la República y el secretario del ayuntamiento, Pedro Sierra Moctezuma, los cuales fueron acompañadas por consignas contra las agresiones y los asesinatos de mujeres en todo el país.

La periodista Brenda Espinoza lamentó que continúen en la impunidad las agresiones y las muertes de mujeres, particularmente los presuntos ataques por parte del hijo del presidente municipal.

"No perdón, no olvido, no amnistía, justicia para todas. Cuando los gobiernos callan son cómplices", "Juntas y organizadas contra la violencia femenina, el capitalismo y el patriarcado", eran parte de los reclamos que se leían en pancartas que llevaban las manifestantes mientras marchaban por el bulevar Adolfo Ruiz Cortines como parte del Día Internacional de la Mujer.

Las inconformes partieron desde el monumento al Reloj de la Paz, a la altura de la avenida 20 de Noviembre, y se dirigieron a la explanada del Palacio Municipal donde exigieron seguridad y justicia por todas aquellas que han sido asesinadas.