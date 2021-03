Se suma Veracruz y gobiernos de Morena a pacto por la democracia

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que su gobierno no solapará ni protegerá a quien incurra en algún delito electoral.

En conferencia de gobernadores emanados de Morena desde la Ciudad de México, para adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia signado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, refirió que la administración estatal actuará conforme a la legalidad en el marco del proceso electoral.

De esa forma llamó a la ciudadanía a denunciar ante las instancias correspondientes cualquier mal uso de recursos públicos para beneficiar a un partido o candidato.

"Ojalá todos estén en la misma línea, hablo de funcionarios municipales también, no solo de funcionarios estatales, sino de los municipios y de esa manera hagamos una histórica elección entre todos, autoridades y ciudadanos y las instancias que sancionan".

También exhortó a las instancias como el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, los tribunales electorales a sancionar a fin de dar un ejemplo de democracia.

"Hay que revertir aquel daño que se hizo después de un triunfo democrática en el año 2000, un triunfo del pueblo; ahora en 2018 hay nuevamente un triunfo el pueblo, una incipiente democracia y hay que reforzarla", dijo.

García Jiménez consideró importante el llamado del Presidente de la República para que los gobernadores que provienen de una lucha de democracia estén adhiriéndose al acuerdo.

Remarcó que su función como mandatarios no es partidista y que ellos tienen sus propias atribuciones por lo que pueden exhortar a todos los alcaldes y alcaldesas, no solo a los de Morena, para respetar la ley electoral.

"El llamado del Presidente es muy importante, históricamente podemos registrar no solo la elección más grande, sino la más democrática", remarcó.

Este domingo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Veracruz, Baja California, Chiapas, Puebla, Tabasco y Morelos, se adhirieron al Acuerdo por la Democracia, llamado al que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se evitará el uso de recursos públicos y la intervención de los gobiernos estatales en el proceso electoral vigente.

Claudia Sheinbaum Pardo, a nombre de sus compañeros emanados de Morena, respaldaron el acuerdo y se comprometieron a que en esta Cuarta Transformación actuarán para que México quede en el pasado las imposiciones y fraudes electorales.

"Nos comprometemos a no apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuellos blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades y conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, no solapar mapaches, evitar el acarreo y relleno de urnas".

Estuvieron presentes los gobernadores de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y de manera remota el de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quienes hicieron el compromiso de actuar con responsabilidad para garantizar elecciones limpias.