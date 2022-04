Se secan laguna y pozos de agua en San Julián

El daño es mayúsculo, pues la sequía no solo afecta a la laguna, también los pozos mediante los cuales la población obtiene el vital líquido, por lo que han lanzado un desesperado grito de auxilio a las autoridades correspondientes, principalmente al gobierno del Estado de Veracruz.

Indra Mójica Meza, es la joven nativa de San Julián, quien explicó el daño que ha sufrido este cuerpo de agua, del cual depende la economía de la comunidad.

"La Laguna de San Julián se nos está secando, estamos solicitando el apoyo de los tres niveles de gobierno para que nos ayuden con una draga. Desde hace 5 años la laguna ha venido presentando este problema de estiaje, en su momento llegamos a creer que era por temporadas y que con las lluvias se podría recuperar, desafortunadamente no ha sido así, desde hace dos años la laguna se ha visto muy perjudicada y ya no es solo el estiaje, ni el lirio, ni la maleza que pudiera tener, se está secando", resumió Indra Mójica.

Subrayó que el agua ya se ha alejado más de 20 metros, por lo que la gente que vive de la laguna se ha visto afectada.

"Ahora han tenido que buscar alternativas para generar el sustento de su familia, cientos de personas dependían de aquí, además de los restauranteros, quienes se han quedado sin clientela, porque la gente ya no viene por la situación en la que se encuentra hoy la laguna", explicó la joven.

"Al señor Gobernador le hacemos una invitación, que nos visite en San Julián, que visite nuestra laguna, que conozca las necesidades que hay aquí, y esperamos respuesta porque hoy llevamos 20 metros, y el próximo año ya no va haber laguna", declaró Mójica Meza.

Por su parte don José Rosario García Rodríguez, coincidió en que poco a poco el agua se ha ido retirando en los últimos años.

"Para el otro año ya se nos seca y es lo que no queremos, buscamos que las autoridades nos echen la mano, porque nosotros no podemos solos. En toda la laguna se puede caminar, anda la gente pescando en medio, caminando, la laguna estaba profunda, ahora ya no, cuando mucho me da arriba de la cintura el agua", denunció don José.

Agregó que los pobladores buscan que los ayuden a dragarla para sacar la tierra y tratar de rescatarla.

Efraín Torres, quien nació y creció en San Julián, desde hace 40 años ha visto como el turismo acudía en Semana Santa y periodos vacacionales a la Laguna, algo que no pudo ver este año.

"En Semana Santa esto era el atractivo turístico de todos los alrededores y se llenaban los negocios, la orilla de la laguna, la gente de aquí ha vivido de lo que es este manto acuífero y ahora esta Semana Santa estuvo pésima, casi no nos visitó la gente por la situación en la que se encuentra nuestra laguna", lamentó Efraín.

Se sumó a las voces de los demás habitantes, solicitar la ayuda de la autoridad estatal.

"Queremos que el gobernador nos voltee a ver, tenemos 4 años viendo cómo la laguna va bajando su nivel de agua, y hoy está muy bajo, en un grado crítico, y eso que todavía no estamos en tiempo de seca, ni en las peores sequías había descendido tanto como está hoy. Yo me acuerdo que bajaba el nivel, pero no a este grado y en tiempo de lluvia agarraba otra vez su cauce, pero ahorita no se recupera, se aleja y aleja más, se ha alejado más de 20 metros", indicó Torres.

Aseguró que la sequía y la falta de lluvias han mermado la laguna.

"Necesitamos que nos ayuden con el dragado de la laguna, ya que las labores de limpieza de lirio las hacemos nosotros. Pedimos a las autoridades de gobierno, municipal, estatal y federal que nos apoyen porque los habitantes de San Julián no queremos que desaparezca nuestra laguna, principalmente porque es nuestra fuente de trabajo, es de donde dependen las familias económicamente, los restaurantes, las personas que tienen aquí sus peces para llevarlos a la venta y comercializarlos, los paseos en lancha que ofrecen los lugareños", reiteró Efraín Torres.

Incluso hizo un llamado a los investigadores, ambientalistas y asociaciones civiles para que los ayuden a revivir la Laguna de San Julián.

La Laguna es nuestra vida y se nos está secando, se nos va la vida, exclamó María de los Ángeles Espinoza Canales.

"También se nos están secando los pozos, ya el pozo de nosotros está seco, ya no tenemos agua, le sale una poquita, pero saca tierra, y se seca la laguna, nos quedamos sin agua", aseveró María de los Ángeles.

Las granjas de mojarras y otras especies han desaparecido, pues el calentamiento que sufre el cuerpo de agua ha afectado a todas las especies que se daban en la Laguna de San Julián.

"Muchos de las granjas de peces ya han desaparecido, ya nada más quedan como tres, y a veces amanecen muertos los peces porque el agua se calienta mucho y no aguantan. Hay mucha gente que de eso vive, y uno, pues a veces no hay otra cosa qué comer y al menos dice uno, un pescadito y unos frijolitos, pero ya todo se nos está acabando. ¿Qué vamos a hacer? Es una tristeza que se pierda una laguna tan hermosa, algo tan maravilloso que Dios nos dio", dijo Espinoza Canales.

Tiene esperanza, al igual que todos, de recuperarla, de ser escuchados por las personas indicadas y poder salvar este cuerpo de agua que en antaño producía especies como mojarras, tortugas pintas, camarones, sábalo, carpas, caracoles y hasta acamayas que hoy tristemente ya no se dan, pues al irse consumiendo el agua la vida marina también agoniza.

Fotos: Wenceslao Fuentes// IMAGEN DEL GOLFO.

/ct