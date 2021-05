Se respeta veda electoral, pero trabajo en Veracruz sigue: SIOP

El subsecretario de infraestructura de la SIOP del estado, Fernando Elías Guevara declaró que por la veda electoral, el gobierno de Veracruz, suspendió inauguraciones de obras públicas en la entidad, pero aseguró que el desarrollo debe continuar a pesar de la temporada electoral actual.

Dijo que por disposición oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Organismo Público Local Electoral (OPLE), tienen prohibidos realizar inauguraciones de equipamiento urbano, pero aseguró que los trabajos deben continuar.

"No se pueden. Somos muy respetuosos de todo el tema electoral, pero sí les digo que aunque no se anuncien, no significa que no estemos haciendo, al contrario, estamos redoblando esfuerzos porque el desarrollo de Veracruz no puede parar", expuso el subdirector de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).

Fernando Elías indicó que cualquier dato o dudas relacionada a la construcción o avances de obras, pueden solicitarse a través de las plataformas digitales de acceso a la información pública, y la SIOP estará en la mejor disposición de proporcionar lo que le soliciten los veracruzanos.

Recalcó que el gobierno estatal continuará trabajando por el bienestar de las familias de Veracruz a pesar de que no puedan difundir los beneficios que diariamente generen para los ciudadanos.