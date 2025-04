Por calor, se reportan perdidas hasta del 50%: vendedores ambulantes en Misantla

Las temperaturas extremas que han azotado recientemente a Misantla no sólo han trastornado la rutina de sus habitantes, también han puesto en jaque a decenas de vendedores ambulantes que luchan día a día por sobrevivir en un entorno cada vez más hostil, en el Paseo de las Palmas, justo a un costado del tradicional mercado municipal, el calor se ha convertido en enemigo silencioso y feroz de quienes trabajan vendiendo frutas frescas.

Gladys García Durán, líder de los comerciantes ambulantes de la zona, alzó la voz para denunciar una problemática que crece con cada grado que sube el termómetro: la descomposición acelerada de la fruta.

"Estamos hablando de pérdidas del 40%, y a veces hasta del 50% cuando el calor es más fuerte, eso se traduce en merma, en producto tirado y en menos dinero para nuestras casas", expresó con un rostro que mezcla preocupación y resistencia.

Durante los últimos días, las temperaturas en Misantla han rebasado los 38 grados centígrados, con sensaciones térmicas aún mayores debido a la humedad, este clima sofocante no sólo afecta a los vendedores, sino que ha provocado un notorio descenso en el número de compradores: "La gente ya no quiere salir, el calor es tanto que muchos prefieren quedarse en casa, y los que salen, lo hacen con prisa y compran poco", lamentó Gladys.

El golpe más duro lo están recibiendo productos como el mango, la papaya, la sandía y la manzana, que, si bien son los más apetecidos en temporada de calor por su sabor refrescante, también son los que más rápido se descomponen al estar expuestos al sol: "Una papaya puede parecer buena en la mañana y ya estar echada a perder por la tarde, una manzana se arruga, pierde agua, y si no se vende ese mismo día, termina en la basura", explicó.

Cada pieza de fruta que no se vende representa dinero que no se recupera y horas de esfuerzo que terminan literalmente en el suelo, en palabras de la comerciante, "no se trata solo de pérdidas económicas, sino de un desgaste físico y emocional, trabajamos desde temprano para seleccionar, cargar, acomodar y vender... y ver que se echa a perder lo que con tanto esfuerzo trajimos, duele".

Pese al panorama sombrío, los comerciantes no bajan los brazos, con la esperanza de que la temporada vacacional de Semana Santa traiga consigo una mayor afluencia de visitantes y compradores, han decidido redoblar esfuerzos para seguir ofreciendo productos frescos y a buen precio: "Esperamos que con la llegada de los vacacionistas esto mejore, nosotros estamos listos, tenemos frutas de temporada ideales para este calor: sandía, piña, melón, jícama, toronja... todo fresco y con buenos precios, solo necesitamos que la gente venga", dijo con determinación la líder de los vendedores.

Además, como una medida para amortiguar las pérdidas, han comenzado a ofrecer aguas frescas naturales, una alternativa refrescante y saludable ante las bebidas procesadas: "Una agüita de sandía, de papaya, de jícama con limón, es lo mejor que hay en este calor, y lo natural siempre será más sano que un refresco lleno de azúcar y conservadores", agregó Gladys.

Este caso, aunque focalizado en el Paseo de las Palmas, es reflejo de una realidad más amplia que afecta a miles de pequeños comerciantes en todo el país, el cambio climático no solo es un tema ambiental o de salud pública, también es un factor económico que golpea con fuerza a quienes menos tienen, las olas de calor, cada vez más intensas y frecuentes, están transformando la manera en que se comercia, se consume y se sobrevive en la economía informal.

Hoy, más que nunca, los vendedores de Misantla exigen ser vistos y escuchados, no solo como comerciantes, sino como guardianes de una tradición de abasto local que sostiene el tejido económico y social de sus comunidades, mientras el sol no da tregua, ellos siguen ahí, bajo la sombra improvisada de una lona, apostando todo por el sabor de la fruta fresca y la esperanza de que el calor pase... y la gente vuelva.