Se registra caída del 8.5% del PIB en México, asegura Canacintra

El presidente nacional de la Canacintra, José Enoch Castellanos Ferez, aseguró que las utilidades se pagan cuando se tienen y este año solo han existido pérdidas ya que se registró una caída por el orden del 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y el panorama es muy complicado.

"Las utilidades se pagan cuando tienes utilidades, cuando no hay utilidades no repartimos las pérdidas nos tendrían que dar dinero los trabajadores".

Afirmó que el panorama es complicado, debido a que los números reflejan una caída del 8.5 por ciento del producto interno bruto de México, el sector industrial y secundario de la economía cayeron hasta un 10.5 por ciento, además de que en nada ayudan las pésimas decisiones del Gobierno Federal.

"Yo diría autoritarias y pretendiendo tener la verdad absoluta de legisladores de Morena sin quitarle ni una coma a la legislación en cuanto a la iniciativa preferente qué autor hizo el Presidente de la República".

El representante de los Industriales calificó como "catastrófico" el manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del Gobierno, ya que actualmente se está por llegar a los 200 mil muertos.

"El índice de mortalidad en México es más del doble de la media internacional, es decir, por cada contagiado se muere más del doble de personas que el promedio a nivel mundial, eso está hablando de un mal manejo de la pandemia y esos son los números que reportan porque también sabemos que hay una sobre tasa de mortandad de 2020 con respecto a lo que se esperaba y esto se puede proyectar en base a mediciones que se han hecho en varias décadas de cuántos descensos se presentan en un año atípico, entonces yo creo que ha faltado muchísimo, a faltado corregir el rumbo, a faltado dar el ejemplo, a faltado ayudar a los empresarios para que no se dispare el desempleo, a faltado muchas cosas, yo catalogaría de "catastrófico" el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal".

Afirmó que a México le hace falta tener una visión de 30 años y convocar a los diferentes actores económicos, sociales y políticos para que unan esfuerzos y se haga un acuerdo Nacional para reactivar la economía y contener la pandemia.

"Estamos teniendo decisiones ideologizadas, dogmas de fe en donde no hay una racionalidad económica, se quiere despertar un nacionalismo trasnochado se quieren tomar acciones retrógradas para volver al estatismo que tuvimos en los años 70's que no funcionaron, por eso se quitaron, y ahora resulta que se nos olvida que los años 70's teníamos analfabetismo, teníamos pobreza y teníamos una serie de carencias, falta de infraestructura carretera, falta de comunicaciones y se nos quiere poner como una panacea el desarrollo estabilizador que si bien fungió como un buen camino histórico dio de sí".

Cuestionado si existe necedad de parte del ejecutivo Federal, el representante de los industriales dijo: "Yo creo que si hay un empecinamiento en manejar las cosas desdeñando los datos duros y si ni siquiera mostrar los propios".

En cuanto a las próximas elecciones y sí los industriales esperan haya un cambio, Castellanos Ferez consideró que el pueblo de México va a evaluar muy bien la labor que ha hecho el actual Gobierno, sobre todo el trabajo de los legisladores que se quieren reelegir.

"Principalmente en aquellos que han votado en iniciativas que en el mediano o corto plazo van a causar más desempleo, más costo de la electricidad, más aumentos de la gasolina, creo que tendrán que ser castigados, ya vimos que hoy en día el dólar está arriba de los 21 pesos y ahorita sí no se dice nada, nos habían dicho que nada más iba a subir la inflación y bueno la inflación no subió arriba del 3.5 por ciento y no me explico cómo hay esos vaivenes, si me los explico, pero más bien quiero que lo expliquen ellos porque luego son muy ligeros a la hora de dar explicaciones".

Finalmente dijo que la Canacintra siempre va a buscar que México sea una república que tenga tres poderes y que estén separados, "Los empresarios de México vamos a defender el que México siga siendo una economía de mercado y de la seguridad, si nos cambian cualquiera de esas dos sería catastrófico para los próximos 50 años de México".

Esto previo a la Toma de Protesta de los Delegados de la Región Zona Golfo, Veracruz-Tabasco que se llevó a cabo en las instalaciones del Poliforum Mier y Pesado de la Ciudad de Orizaba.