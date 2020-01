Se pronuncia Ramos Alor sobre el Insabi; pide paciencia

El secretario de Salud en la entidad, Roberto Ramos Alor, pidió a la población paciencia en el tema del Insabi, pues aunque por el momento no se puede cumplir con el servicio gratuito y dotación de medicinas a los hospitales de alta especialidad, hay un proceso para llegar a ello.

Mencionó que hay quienes están descalificando este proyecto "pero no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana, pero por fortuna entre la población que recibe el servicio hay congruencia y entienden".

Comentó que a la fecha se da atención en casi 900 centros de salud sin que la población "pague un solo peso", cuando antes había una cuota de recuperación de 50 pesos.

"Hoy los hospitales comunitarios donde dan a luz no están cobrando y en Veracruz; incluir los de alta especialidad, y cuando hablamos de garantía, ese término en estos proyectos de tanta justicia social no aplica, porque el pueblo no está pidiendo garantía, el pueblo está recibiendo los beneficios", indicó.

Ramos Alor consideró que en el estado se ha entendido bien el pensamiento del Presidente de la República y se está aplicando este modelo de salud, que es sencillo porque garantiza el acceso a los servicios para la población.

Agregó que hoy se están haciendo compras consolidadas y paulatinamente todos tendrán sus medicamentos, desde los que son para un dolor de muela hasta un tumor, pasando por los cánceres.