'Se echan la bolita' en Las Choapas por aumento en casos de Covid-19

El regidor primero, Gregorio Cabra Santiago, dijo que el incrementó en el número de enfermos y fallecidos de Covid-19 en el municipio de Las Choapas, es responsabilidad del alcalde, Miguel Ángel Tronco Gómez por no implementar acciones eficientes de prevención e incluso lo acusó de fabricar un ´montaje´ con los filtros sanitarios, porque no funcionan en nada.

Detalló que en los tres puntos de revisión que se ubican en las salidas y entradas de la ciudad, los termómetros infrarrojos con el cual de deberían tomar la temperatura no funcionan, porque no tienen batería y el personal que las operan, no cuenta ni con gel antibacterial.

Incluso el personal del ayuntamiento que estaba a cargo de los módulos, tuvieron que retirarse, debido que no contaban con sanitarios, ni con agua para el aseo personal, por lo que solo permanecen policías municipales, quienes realizan sus necesidades fisiológicas en el monte a orilla de carretera, lo que ha causado el malestar entre los vecinos debido a los fétidos olores.

Actualmente son oficiales de la policía municipal, quienes se encuentran frente a los filtros, pero carecen de experiencia y capacitación, por lo que desconoces que protocolo seguir si detectan a una persona con los síntomas de coronavirus.

El edil, detalló que el alcalde, la mayor parte del periodo confinamiento se la ha pasado en su casa, sin que "salga a dar la cara a los ciudadanos".

Culpó a Tronco Gómez de ´exponer´ al personal de confianza, quienes realizan su trabajo sin cubrebocas, por lo que actualmente hay muchos burócratas que presentan los síntomas del covid-19, por lo que se encuentran aislados, mientras dos de ellos, ya murieron.

Criticó que el alcalde, utilice a los afectados por la pandemia principalmente a las familias pobres, para hacer campaña política desde ahora, porque cuando entregó las despensas, les pidió la credencial de elector.

Esta práctica pudo haberse realizado para tener un padrón de electores, que le servirá a Tronco Gómez para la próxima jornada electoral del 2021, en la que se elegirá al próximo presidente municipal.

Debido a la confrontación directa del regidor Gregorio Cabra Santiago contra el alcalde, Miguel Ángel Tronco Gómez, aseveró que no tiene miedo.

"Si piensan que me van a callar con lo que le pasó al maestro Pérez Juárez -que en paz descanse-, están muy equivocado señores; por eso públicamente les digo, que lo que me pase a mi o a mi familia, el pueblo sabe bien quienes son los responsables", aseveró Cabra Santiago.

Por último, dijo que es urgente la aplicación de medidas preventivas eficientes, debido que el número de enfermos por el virus SARS-CoV-2 va en aumento en el municipio, donde hasta la tarde de ayer se tenía registrado cuatro fallecidos, siete confirmados y cinco sospechosos.