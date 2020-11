Se detienen actividades de prevención del VIH en Orizaba

Debido a la falta de apoyos por parte de los gobiernos estatal y federal y la pandemia del COVID-19, las actividades preventivas en materia de VIH-Sida que venían realizando asociaciones civiles están totalmente detenidas, reconoció el presidente de la agrupación Todos Somos Positivos, Hugo Sánchez Badillo.

"Desafortunadamente, como asociaciones civiles, el gobierno no nos apoya en nada, desde que entró esta administración paró todos los apoyos para las organizaciones no gubernamentales, entonces con ello no podemos podido hacer pruebatones en todo el año", mencionó.

Sánchez Badillo comentó que también debido a las restricciones por la pandemia del COVID-19, no se han podido realizar acciones de prevención ya que no se deben llevar a cabo actividades masivas.

Mencionó que sí han realizado algunas actividades de manera virtual, pero no es lo mismo porque por ejemplo no se pueden repartir preservativos, aunque esto último han buscado hacerlo de otro modo, por ejemplo dejarlos directamente en domicilios, pues si bien está la pandemia tampoco se puede hacer a un lado que hay una necesidad fisiológica, aunque no se tiene el mismo alcance.

Comentó que hasta ahora no se puede decir que se haya tenido éxito en frenar la pandemia, por lo que es importante que si no hay ya el apoyo a las ONG´S que apoyaban en la realización de actividades en este rubro, entonces asuma la autoridad esa responsabilidad.

Agregó que dentro de esta agrupación hay 50 personas que son seropositivas, de las cuales dos son estudiantes y el resto personas en edad productiva, la mayoría varones y en su mayor parte de la comunidad LGBTTTI.