PC culpa a iglesia por boda realizada en Córdoba

La dirección de Protección Civil de Córdoba se deslindó de cualquier responsabilidad en el caso de la boda celebrada el pasado sábado y señaló que fue la iglesia la que no respetó la no realización de eventos masivos.

Hermilo Vargas Zieehl, director de Protección Civil y Movilidad del ayuntamiento, recordó que el 27 de octubre se firmó un acuerdo con líderes religiosos en donde se aceptaba disminuir la cantidad de personas al interior de los templos, además de mantener los protocolos de sanidad marcados por las autoridades como es el ingresar con cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y mantener la sana distancia, lo cual no se respetó en la catedral de la ciudad.

Sin embargo, señaló que con base en el artículo 14 y la Ley de Cultos Religiosos, la autoridad municipal no puede intervenir en esos espacios.

"Solo podemos exhortar, pedir a la autoridad eclesiástica que nos digan por qué se llevó a cabo este evento con más de 400 personas", expuso.

El funcionario municipal señaló que las familias de los contrayentes habían contratado la Ex Hacienda de Toxpan para llevar a cabo el festejo, pero al estar la ciudad en semáforo naranja el evento fue suspendido en ese recinto.

No obstante reconoció que las familias decidieron llevar a cabo el festejo en un domicilio particular, por lo que no están facultados para aplicar una sanción en ese caso.

Refirió que las autoridades municipales hacen un llamado a la población para que se concientice de la situación que se vive y evite llevar a cabo reuniones masivas para evitar un posible contagio de COVID-19.

De igual forma se hizo un llamado a la Diócesis de Córdoba para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

En la rueda de prensa estuvo también el titular de Protección Civil, Luis Chávez, así como la de Turismo, Nadia Zilli.