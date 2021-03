Se carece de estrategia para frenar desapariciones en Veracruz, advierten

La integrante del Colectivo de Desaparecidos Araceli Salcedo Jiménez lamentó que al momento no exista una estrategia real de parte del Gobierno Federal y Estatal para acabar con las desapariciones, secuestros y ejecuciones en la región centro del estado de Veracruz.

"Sí, desafortunadamente la violencia no ha cesado en materia de desaparición, secuestros, ejecutados y esto sigue y sigue acrecentandose, y la verdad yo no veo que ya se haya hecho algún tipo de planteamiento a nivel Gobierno o una estrategia real para acabar con este problema", dijo.

Puntualizó que como Colectivo seguirán insistiendo y haciendo la exigencia correspondiente a las autoridades para que hagan su trabajo.

Cuestionada si se han acercado al Colectivo más familias por la desaparición forzada de sus seres queridos, Salcedo Jiménez aseguró que en una semana llegaron hasta 15 familias a solicitarles el apoyo.

"Sí muchas familias, la primera semana tuvimos cerca de 15 personas que se acercaron a nosotras pidiéndonos el apoyo porque no tenían ni siquiera denuncia, entonces es algo realmente terrible y no dejan de parar los inbox a la página del Colectivo y a mi Facebook o a mi número particular".

Afirmó que esta problemática de las desapariciones se ha tornado muy grave en la región centro del Estado.

"Esto sí es muy grave, yo le comentaba a la maestra, la Fiscal que tendríamos que sentarnos y bajar esas cifras para empezar a contactar a esas personas porque no pueden quedar en el limbo".

Con motivo al Día Internacional de la Mujer que se conmemoró este lunes, ya que las madres en su mayoría son la cabeza de sus familias luego de que el esposo o hijo se encuentra como desaparecido, la activista dijo que la mujer forma parte fundamental en esta sociedad.

"Nada más que se vea que no traten de minimizar las autoridades nuestro trabajo por ser mujer, piensan que nosotras solamente servimos para estar en la cocina o criar a los hijos y creo que se les ha demostrado que sin nosotras las madres que hemos salido con una gran fortaleza a rascar, a picar, a paliar, esas cifras y esas personas que han sido localizadas y entregadas dignamente ni siquiera hubiera sido entregadas, por qué el Gobierno no tiene la menor empatía para ese tema".

Araceli Salcedo felicitó a todas aquellas mujeres que por su valor caminan juntas para lograr esa verdad y esa justicia que tanto desean.

Por último recordó que su hija Fernanda Rubí fue desaparecida a la edad de 21 años y actualmente está próxima a cumplir 30. "Voy a hacer nueve años sin ella y nadie tenía derechos de callar su voz, ella tenía que estar conmigo con su madre abrazándola, besándola o caminando juntas por algun sueño que ella tuviera y pues a todas mis compañeras del Colectivo simple y sencillamente no descansamos y el hecho es que mañana estaremos trabajando desde las 9 de la mañana en las fosas clandestinas de Ixtaczoquitlán".