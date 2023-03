Se alistan rescatistas para operativo de Semana Santa en Misantla

Personal del Escuadrón Nacional de Rescate de Misantla, se dicen preparados para poner en marcha su módulo de atención y orientación, recorridos en afluentes y actividades diversas en lo que será la semana mayor, así lo reveló Guadalupe Durán Pompa, delegada del cuerpo de emergencia.

La delegada dio a conocer que este año los voluntarios se encuentran ya preparados para poner en marcha el operativo de Semana Santa, con la instalación del módulo de atención en el lugar acostumbrado y de esta manera poder atender las diversas emergencias, todo ello con recursos propios del voluntariado como de la sociedad misanteca que les apoya durante las jornadas que realizan.

"Aquí en Rescate ya tenemos todo listo para las vacaciones de Semana Santa, con el módulo permanente en la salida de Misantla como con personal y equipo, ya desde este día que inició el mega puente, gracias al respaldo que se tiene con los compañeros que por iniciativa propia y con servir a la ciudadanía estaremos al pendiente".

A la fecha la delegación cuenta con 25 elementos activos, que estarán no solo en el módulo de información.

"Los compañeros como cada año, estarán recorriendo la rivera donde se concentra gente para meterse, no ha tocado que en ocasiones no son de este municipio, se confían y al no conocer la zona o la profundidad de las pozas se arriesgan a que pierdan la vida, otro de los factores es que algunos de ellos gustan de tomar bebidas embriagantes y al retornar a su lugar de origen ocasionan accidentes, por eso les invitamos a que si toman no manejen".