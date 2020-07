Se agudiza el desabasto en Cosoleacaque, protestan vecinos

Escases del vital líquido se agudiza con el paso de los días, habitantes de las colonias y barrios de Cosoleacaque sufren por no tener agua, este lunes usuarios acudieron de nueva cuenta a las oficinas de la Comisión de Agua del Estado para exigir el servicio de calidad.

Algunos de los sectores afectados son; del barrio Primero, Segundo, Tercero, fraccionamiento Los Limones, San Pedro Martir, colonia Naranjito y Veracruz, en esta última hay sectores que tienen más de 4 meses sin el suministro, en otros le llega por algunas horas pero de pésima calidad.

A decir de algunos de los afectados, para poder bañarse y lavar trastes en las casas o en los negocios, la mayoría está comprando con personas que a bordo de camionetas se dedican a venser el agua de pozo.

"Estos vendedores recorren las calles de Cosoleacaque ofreciendo agua del pozo, entendemos que ellos también se gana la vida asi, la venden en 300, 200, dependiendo del cliente, lo que no se vale y no vemos justo es que Caev se esté haciendo ojo de hormiga porque no vemos solución" , comentó uno de los afectados.

Durante la mañana algunos de los ciudadanos se dieron cita en las oficinas para exigir el servicio que están pagando en los recibos que llegan de manera puntual a los hogares.