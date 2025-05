Se abre Congreso por primera vez para recibir cenizas de Fidel Herrera

Por primera vez en la historia de Veracruz, el Congreso local abrirá su recinto para recibir las cenizas de un exgobernador, en este caso Fidel Herrera Beltrán, destacó el diputado del Partido Verde, Marcelo Ruiz.

El coordinador de los diputados del PVEM, aliado a MORENA, subrayó que no se trata de una sesión solemne, sino de un acto póstumo autorizado por la gobernadora Rocío Nahle García.

"No va a ser una sesión solemne como tal, sino la apertura (del Congreso local), y eso es algo que hay que dejar muy claro", indicó.

También te puede interesar... Congreso abrirá sus puertas este día para homenaje póstumo a Fidel Herrera

DETALLA EVENTO

El acto arrancará a las 9:30 de la mañana con la instalación de guardias de honor y está previsto que concluya a las 14:30 horas con una misa en la Catedral Metropolitana de Xalapa.

"Formalmente vamos a arrancar a las 10 y después de eso, a las 2:30 hay una misa presencial que organiza la familia del doctor Herrera en la Catedral", detalló Ruiz.

El también coordinador de los diputados del PVEM informó que hasta el momento se han confirmado entre cinco y seis guardias, aunque se espera la participación de más personas.

"El Congreso del Estado permite que se abran las puertas del pleno para que se expongan las cenizas de un hombre que gobernó Veracruz durante seis años (...), aquí es la casa de las y los veracruzanos", dijo.

También te puede interesar... Acto póstumo a Fidel Herrera se realizará este domingo: Esteban Bautista

NO ES EVENTO OBLIGATORIO

Respecto a la asistencia de legisladores, Ruiz señaló que no existe una convocatoria obligatoria. "Hay muchos, pero yo preferiría que ese día se vea, ¿para qué adelantar cosas que son del corazón de cada quién?", expresó.

Negó que la posible ausencia de diputadas como Tanya Carola Viveros Cházaro, presidenta de la Mesa Directiva, pueda interpretarse como un desaire. "No se puede tomar como un desaire algo que no es una obligación para nadie, no es un tema institucional del Congreso del Estado", sostuvo.

"El acceso será voluntario, tanto para legisladores como para la ciudadanía en general", añadió. Además, afirmó que el ingreso al Palacio Legislativo estará abierto para quienes deseen despedirse del exmandatario. "La puerta está abierta y que venga el pueblo a saludar quien considere que tiene que venirse a despedir de él".

Según Ruiz, el acto fue solicitado por la familia Herrera Borunda y cuenta con el aval del Congreso y del Ejecutivo estatal. "Con la anuencia de nuestra gobernadora nos permiten venir aquí a la familia Herrera Borunda con la urna que contiene las cenizas del gobernador Fidel Herrera Beltrán", apuntó.