Salud y educación, de la mano en Mendoza: Ingrid Romero

La candidata a la alcaldía de Ciudad Mendoza por la coalición "Veracruz Va", Ingrid Romero García, aseguró que el dotar de herramientas tecnológicas a estudiantes y de seguridad social a los más necesitados garantiza una igualdad de beneficio a las comunidades, que da como resultado desarrollo y bienestar para los mendocinos.

Durante su recorrido por las colonias El Águila y Civer, acompañada por la militancia del PRD-PAN-PRI, escuchó las peticiones y preocupaciones de los ciudadanos, compartidas también a su suplente Yolanda Ramos Hernández y la propuesta de Síndico, Alberto Godoy Reyes.

Entre algunas de las preocupaciones destacaban el tema la educación y la pandemia, que ha generado rezago educativo y decenas de enfermos.

Ingrid Romero explicó que el tema de la educación va de la mano de la pandemia que ha venido a dar ordenamiento a las dinámicas sociales y perspectivas de necesidades que ya se anunciaban pero que no fueron atendidas.

"Nos hemos encontrado con una brecha de desigualdad social en donde no todos tienen las mismas herramientas para aprender, y es ahí donde queremos entrarle a la propuesta de meter servicio gratuito de internet para que los alumnos tengan chance de entrar a los contenidos educativos que tanto necesitan y equiparar el rezago que se tiene por el tema de la pandemia".

En cuanto al tema de la salud, -agregó- es un tema de crisis sanitaria que ha pegado no sólo a México, sino a todo el mundo y hay que entrarle para dar la seguridad social que muchos ciudadanos no pueden. Una de estas propuestas, es la generación de policlínicos, donde se de una atención inmediata para quienes necesitan la seguridad social y no la tienen.