Rogelio no es golpeador, lo golpean, revira PRD tras acusación de ex esposa

El Sol Azteca en Veracruz desestimó los señalamientos de la ex esposa de Rogelio Franco, Guillermina Alvarado, por violencia del ex funcionario yunista y afirmó que éste fue víctima golpeteo.

Durante una conferencia de prensa en la capital del estado, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, evadió responder a los señalamientos de la ex esposa de Rogelio N y sostuvo que desconoce los asuntos familiares del ex secretario de Gobierno, en la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, se dijo extrañado de que antes no se le hubiera hecho nada al ex funcionario, sino hasta ahora con el gobierno de Morena. ´Es una denuncia de muchos años y de repente a un actor político del PRD le ejecutan una orden de aprehensión´.

Calificó como grave y terrible que en Veracruz se utilice a la Fiscalía General del Estado para iniciar un "golpeteo político" contra la oposición.

´Activando procesos legales que buscan intimidar y frenar a quienes son calificados como un riesgo para el régimen morenista. Es indignante que la Fiscal (Verónica Hernández Giadáns) pretenda ser un factor de desequilibrio de la contienda electoral´.

Aseguró que la aprehensión del exsecretario de Gobierno de Veracruz, se dio con el objetivo de golpear políticamente al PRD en la entidad, de cara al proceso electoral.

El día de ayer ocurrió una acción artera y mal intencionada para descalificar al PRD aludiendo una denuncia de índole familiar que como partido político no podemos ni debemos resolver porque no somos la instancia legal para hacerlo. Un evidente y reprobable propósito político de cara al proceso electoral que se avecina; para golpear al perredismo veracruzano", expresó.

Asimismo, el dirigente de dicha fuerza política exigió que se respeten los derechos humanos del ex funcionario veracruzano y aseguró que Morena busca ´desestabilizar´ al perredismo.

'El perredismo expresa su solidaridad con Rogelio Franco Castán, exigiendo un proceso justo, conforme a la ley y que se respetan sus derechos humanos, su detención es un claro ejemplo que cualquier persona, líder social o actor político, puede ser detenido y sujeto a proceso, solo por sus ideas y convicciones', concluyó.

Esto luego de que, tras el arresto, Guillermina Alvarado, exesposa de Rogelio "N", informó en redes sociales que, además de enfrentar a su antigua pareja, ha tenido que enfrentar a un partido entero: el PRD.

"El PRD nacional y estatal está tomando represalias conmigo, poniendo en duda mi situación de violencia cuando es una historia de años, la cual he luchado por obtener justicia. Hoy sale el líder nacional del PRD a fincar un posicionamiento contra mi seguridad, dignidad y no en contra de la justicia, cuando sus propios diputados y dirigentes desde 2019 han tenido conocimiento de la violencia y hoy por interés mezquinos no les interesa importa su vida, su dignidad y su lucha", publicó Guillermina Alvarado en su cuenta oficial de Facebook.