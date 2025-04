Rocío Nahle descarta prohibición de narcocorridos en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, descartó que en la entidad se vaya a prohibir la difusión de narcocorridos o corridos tumbados, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros estados del país donde ya se han implementado restricciones.

Durante una entrevista, Nahle sostuvo que la administración estatal no contempla ningún tipo de censura oficial sobre ese tipo de música, aunque reconoció que se emiten exhortos para evitar la promoción de mensajes que hagan apología del delito.

"Nosotros no prohibimos nada, ya lo dijo la Presidenta (Claudia Sheinbaum), no se prohíbe nada, imagínense que estemos prohibiendo cosas. Se hacen los exhortos para que no se haga publicidad a la apología del delito, son exhortos", expresó.

HAY LIBERTAD

La jefa del Ejecutivo estatal subrayó que la libertad individual es un principio que se respeta en Veracruz y que por esa razón no se replicarán las medidas adoptadas por otras entidades federativas.

"Nosotros estamos en un país libre y soberano y respetamos la libertad de las personas", afirmó.

Hasta el momento, al menos diez estados del país —entre ellos Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Querétaro— han impulsado o analizan restricciones a la difusión de narcocorridos en espacios públicos, con el argumento de inhibir la violencia o evitar la normalización de conductas delictivas.

"Nosotros no estamos a favor de prohibir, estamos a favor de orientar y de exhortar", reiteró Rocío Nahle.