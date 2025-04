Rocío Nahle confirma seguridad para candidatas y candidatos que la soliciten

La gobernadora, Rocío Nahle, afirmó que se brindará seguridad a los candidatos que lo requieran como parte del proceso electoral que se encuentra en curso y que renovará los 212 Ayuntamientos de la entidad.

Además, confirmó que hay 5 solicitudes de aspirantes en Movimiento Ciudadano (MC) que requieren medidas cautelares tras recibir amenazas.

"Nosotros tenemos nada más ante el OPLE y la Fiscalía, ahorita lo acabo de preguntar, cinco reportes, o sea, cinco solicitudes y las cinco son de Movimiento Ciudadano en Rodríguez Clara, en Acayucan, en Isla, en Pueblo Viejo y en Misantla. Esos son los candidatos de ellos que han pedido protección", indicó.

También te puede interesar... Ya se brinda seguridad a candidatos, afirma Ricardo Ahued

HAY CONDICIONES

Cuestionada respecto a la inseguridad que reportan aspirantes y candidatos durante, la gobernadora subrayó que sí hay condiciones para que se desarrolle el proceso electoral.

"Sí hay condiciones. A ver, ellos dicen, yo digo que sí hay. Si ellos dicen, miren, por ejemplo, no quiero ponerles nombre a las personas, porque no me quiero meter en el tema electoral, pero si ellos sienten cualquier amenaza, bueno, pues se les va a atender. Las condiciones hay completamente y las vamos a garantizar", aseveró la gobernadora.

Además, la mandataria estatal instó a los aspirantes y candidatos a ser serios e interponer las denuncias correspondientes ante cualquier amenaza.

"Aquí hay que serios, hay instituciones, si tienen algún miedo, amenaza, que hagan la denuncia, que vayan al OPLE, que pidan la protección y se les va a dar, porque pues sí hacen en redes sociales, pero pues este si van a participar en una contienda institucional hay que dar los pasos".