Río Blanco: colonos de la Ricardo Flores Magón denuncian 3 semanas sin agua potable

"La verdad el problema lo tenemos desde hace varios años, pero el problema se recrudeció desde hace tres o cuatro semanas que no tenemos ni gota de agua, no cae agua ni en las cisternas y si nos cae, nos cae un chorrito, y eso no debe de ser, si se paga el agua, tenemos el derecho de tener agua. Nosotros pagamos por año completo en mil 200 pesos y no tenemos el servicio", dijeron.

Los lugareños aseguraron que son un promedio de mil familias de la Colonia Ricardo Flores Magón las afectadas, principalmente los ciudadanos de las avenidas: Jalisco, Oaxaca, Colima, Puebla, Sur 20 y Camino Nacional, entre otras más.

Las familias aseguran que la falta del vital líquido, complica su higiene personal, el lavado de su ropa, aseo del hogar e incluso la atención de sus mascotas y más durante esta temporada de calor.

Aseguraron que a inicios del mes de marzo una comisión de vecinos sostuvieron una reunión con la titular de CAEV en Río Blanco, Karel del Carmen Salas Baca, quien les dijo que haría un censo para saber cuántas viviendas estaban con esta situación y les darían agua pero ha pasado un mes y siguen sin una solución.

"Cómo es posible que nosotros que pagamos a la CAEV un servicio muchísimo más alto y caro, en comparación con otros lados como Orizaba, no tengamos el servicio de agua potable. En Orizaba pagan 350 pesos por año y tienen agua".

Advirtieron que sí los días pasan y no ven respuesta de parte de personal de CAEV se manifestarán a las afueras de esta Comisión con cubeta en mano realizando una forma de presión.