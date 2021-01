Río Blanco: ciudadanos exigen detener fiestas en pandemia

Habitantes del municipio de Río Blanco hicieron un llamado a las autoridades para que se ponga un alto al propietario del motel El Marqués, pues a pesar de la pandemia se organizan fiestas ahí y además del riesgo de contagio no dejan a las personas descansar por el ruido que hacen.

"La gente es inconsciente, las autoridades han estado pidiendo a la población que no salga, que no haga reuniones, pero frecuentemente se organizan fiestas en ese lugar", indicaron vecinos.

Sin embargo, mencionaron, desde el sábado inició una fiesta y la música paró hasta las 12 del día y ni siquiera se sabe si así como no regulan el horario de funcionamiento también lo hacen con el número de personas que ingresan.

"Lamentablemente los chavos no entienden que no sólo se pueden enfermar ellos, sino que contagian a los adultos en sus casas, que no necesitan salir para que les lleven el virus", comentaron.

Los habitantes de Río Blanco reconocieron que a veces ni los mismos adultos son conscientes, pues hoy hay más personas graves porque se reunieron el fin de año y todavía se molestan porque dicen que no hay atención adecuada en el Hospital Regional.

Ante ello, consideraron que las autoridades deberían actuar ante esa irresponsabilidad, pues ya se sabe que a los hospitales está llegando más gente y al rato van a colapsar en la zona, como ya se sabe está ocurriendo en algunos lugares.

Cabe mencionar que ese lugar se promociona en redes sociales invitando a las personas a reservar la Suite Disco "para compartir un momento agradable con tus amigos o familia".

El municipio de Río Blanco se ubica actualmente en el lugar 11 de la entidad en cuanto a casos de COVID-19 con un total de 825 confirmados, 64 defunciones y 73 casos sospechosos hasta el sábado 16 de enero.