Rezago en identificación frena búsqueda de más fosas en Ixtac

La representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo Jiménez, señaló que aunque se tienen informes de otros puntos de la zona centro en donde hay fosas clandestinas no se ve el caso de seguir exhumando, mientras no se logra la identificación de todos los que tienen las autoridades.

"Se han acercado para darnos muchos más puntos de otras posibles fosas o de fosas porque en algunos lugares hemos ido y está en 90 por ciento (las evidencias de que es una fosa clandestina), pero no vamos porque se me hace más inhumano que sean recuperados esos restos y después no les den un seguimiento para una identificación digna", indicó.