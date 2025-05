Revisará Secretaría Anticorrupción presuntos contratos ligados al yerno de Nahle: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisará si existen irregularidades en presuntos contratos adjudicados a empresas relacionadas con Fernando Bilbao, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

El anuncio se dio luego de la publicación de un reportaje de Animal Político, en el que se señala que dos empresas vinculadas a Bilbao y sus socios presuntamente recibieron más de mil millones de pesos en contratos directos con el IMSS, con supuestos sobreprecios de hasta 885 por ciento y sin pruebas de entrega de medicamentos en algunos casos.

"Sí hay algo que revisar, se revisa", dijo Sheinbaum al ser cuestionada sobre los contratos otorgados a Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales. "Nosotros hacemos la revisión de si en efecto lo que están comentando fue así o no fue así y, a partir de ahí, que la Secretaría Anticorrupción vea", agregó.

Durante la conferencia, Sheinbaum afirmó que no cuenta con información sobre las personas señaladas: "No sé si en efecto es socio esta persona o no". Y añadió: "No puedo decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información que ustedes brindan".

La investigación periodística señala que presuntamente Ethomedical fue beneficiada a partir de 2020, cuando María Teresa Carabeo, esposa de Aldo Díaz Pérez —exfuncionario de SEGALMEX y socio de Bilbao— adquirió acciones en la firma.

Entre los casos documentados se encuentran compras de Sitagliptina a más de dos mil pesos, cuyo precio habitual ronda entre 120 y 300 pesos, y aspirina vendida a 40 pesos por caja, cuando su costo en el mercado oscila entre siete y once pesos, según la información de Animal Político.

Sobre la acusación de que algunos medicamentos nunca llegaron a su destino, como parte de la serie de reportajes de Animal Político sobre el sector Salud Federal, Sheinbaum respondió: "¿Cuál es tu prueba?", al referirse a la afirmación de que no fueron surtidos en farmacias.

Afirmó que durante el actual sexenio las compras fueron más económicas que en administraciones anteriores. "Con el Seguro Popular había un esquema de monopolización de la compra y distribución de medicamentos", aseguró, al señalar que ese modelo concentraba los contratos en pocas empresas, lo que contribuyó al desabasto.

REPLICA DEL IMSS

El director general del IMSS, Zoé Robledo, sostuvo que los años 2020, 2021 y 2022 estuvieron marcados por distorsiones. "Una de los elementos que el reportaje no establece es que los años 2020, 21 y 22 tuvieron una distorsión en los precios porque hubo una pandemia", explicó.

Añadió que los contratos firmados son de máximos y mínimos, y que no se paga si no se entrega el producto: "Cuando existe un incumplimiento, no solamente no se paga, sino que se penaliza".

Robledo aseguró que varios errores reportados por Animal Político fueron detectados previamente por el propio IMSS. "Se les hizo ver que había una serie de errores en el registro de Compranet", apuntó, al referirse a una diferencia de casi cinco mil millones de pesos entre lo reportado y lo adjudicado.

El funcionario lamentó que la publicación no reflejara la disposición institucional para explicar los datos. "Mucho de esta información sí se les proporcionó y se explicó y se dedicó tiempo", indicó. También criticó la comparación de precios hecha por los reporteros: "Usa el precio de la caja de 14 piezas cuando el resto de las comparaciones son de la caja de 28 piezas. Son productos distintos".

NAHLE NEGÓ RELACIÓN

La semana pasada la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se deslindó de los contratos señalados. "Yo tengo un yerno y el artículo habla que un amigo del amigo de mi yerno de Monterrey tuvo un negocio con el Seguro Social. Una persona que yo no conozco, una persona que no ubico", declaró.

Afirmó que no tiene relación con las empresas investigadas: "Personas que no conozco, que no están ligadas a mí y que, si son amigos del amigo de mi yerno, pues a lo mejor, yo no sé". También pidió responsabilidad al ejercer la libertad de expresión: "Siempre y cuando pues no vulnere ni ofenda ni difame a un segundo, a un tercero".

El reportaje de Animal Político documenta que Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales fueron beneficiadas con adjudicaciones por más de mil cien millones de pesos del IMSS en al menos 20 estados. La investigación señala que en varios casos no hay constancia de que los medicamentos se hayan entregado.