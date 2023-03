Retiran taxis del centro de Acayucan

En un operativo implementado por elementos de las delegaciones de Transporte público y tránsito estatal, con apoyo de la Secretaría de Marina armada de Mexico que en este municipio efectúa labores de policía municipal; fueron retirados los taxis que ocupaban como sitio las calles Nicolas Bravo y Guadalupe Victoria, en esta última vía, existe el sitio Miguel Alemán, que deberá desaparecer, según indicaciones de las autoridades estatales.

Los ruleteros fueron retirados de ambas calles, a la altura donde hacen esquina ambas vías, en el centro de la ciudad, situación de la que ya habían sido advertidos semanas antes por el delegado de Transporte público estatal, Godofredo Alor Abad, mismo que se reunió con directivos de las organizaciones que controlan esos dos sitios, para informarles que debían quitarse e irse a otra zona para subir y bajar pasaje.

En el operativo también participó personal de la dirección municipal de comercio y de la oficina jurídica del gobierno local.

Esta situación es parte del ordenamiento vial que se pretende lograr en el centro, ya que esos taxis generaban un importante congestionamiento y obstrucción de las calles, al estacionarse en doble fila, en medio de la calle o hacer sitio indebidamente como es el caso de los que esperan pasaje en la calle Nicolás Bravo.

Las autoridades de transporte público pidieron a los taxistas que usen la calle Nicolás Bravo, como sitio provisional, el tramo ubicado entre las calles de Barriovero y Emiliano Zapata, a una cuadra de dónde se encontraban hasta este miércoles.

La misma situación ocurrirá para el resto de los sitios ubicados en el centro de la ciudad, a fin de evitar que sigan causando congestionamientos.

Las organizaciones de taxistas habían advertido de que no permitirían el retiro de los sitios en el centro de Acayucan, pero hasta el momento, no ha habido ninguna confrontación pero si, insistencia de los ruleteros a no obedecer la indicación de las autoridades viales.