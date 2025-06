Retiran homenaje a Celia Cruz del Salsa Fest 2025, tras reclamo legal

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que el Gobierno del Estado retiró todo uso del nombre de Celia Cruz en la promoción del Festival de la Salsa 2025, tras una advertencia legal del patrimonio de la cantante cubana.

El festival, programado del 13 al 15 de junio en Boca del Río, había anunciado que la edición de este año rendiría homenaje a la "Guarachera de Cuba", sin contar con la autorización del albacea de su legado.

La mandataria aseguró que el malentendido fue atendido de manera directa. "Yo hablé personalmente con ellos este para explicarles porque el festival es del gobierno del Estado y decirle pues cuál había sido la confusión", declaró.

Nahle explicó que fue informada sobre un comunicado emitido desde Miami por una asociación que posee los derechos de Celia Cruz.

"Nuestra intención era honrarla. Hubo un error de nuestra parte en ningún momento, pero bajamos todo lo que diga Celia Cruz porque hay que cuidar este el nombre", afirmó.

NO HABRÁ DEMANDA

Según detalló, la conversación se dio con el representante legal de la artista. "Esta persona que es el albacea, porque con él hablé, me dijo, 'Yo he estado en Veracruz y yo ya sé lo que es la salsa en Veracruz. Entonces, pues le entiendo, no se preocupe'", relató la titular del Ejecutivo estatal.

Aunque en redes oficiales del evento se había difundido el tributo, el patrimonio de Celia Cruz advirtió que solo están permitidos aquellos homenajes publicados en sus plataformas oficiales y reiteró que cualquier uso sin autorización implicaría consecuencias legales.

"No afecta para nada", respondió la gobernadora al ser cuestionada sobre el impacto del retiro del homenaje y sobre una posible demanda. Aseguró que el festival continuará conforme a lo previsto. "Ya en otra ocasión pues vamos a honrarla con los debidos procedimientos", concluyó.