Restringen ingreso en transporte público y privado en Veracruz

El gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García Jiménez , indicó que a partir de este 21 de mayo y hasta el 5 de junio inicia la campaña "No aflojemos" que contempla tres acciones entre ellas el transporte público y privado.

La otra medida es que la gente no se mueva de su municipio para que no se esparza más el virus covid-19 a otro lugar donde tal vez no lo tengan. Además, solicitó a la población a quedarse en casa, evitando también las visitas, aunque vivan en la misma zona.

https://www.milenio.com/estados/coronavirus-veracruz-limita-ingreso-transporte-publico-privado