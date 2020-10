Responsabilidad de directores, limpiar planteles pese a pandemia

Con la finalidad de prevenir la proliferación del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, además de que no se desarrolle y propague la enfermedad, las escuelas de la zona centro están obligadas a realizar labores de limpieza de los edificios por lo menos una vez al mes, esto debido a que todos se mantienen cerrados a causa del COVID-19.

"Los directores están obligados a coordinador los trabajos con autoridades municipales o bien con el personal de intendencia para quitar la hierba, reparar los desperfectos y componer las tuberías para evitar el deterioro del edificio", señaló el supervisor escolar de la zona 022 de escuelas primarias estatales, Israel Tejeda Pérez.

"Dependiendo de la situación... imaginemos una vez al mes, que es más o menos cuando el pasto ya está o la basura ya se metió al patio, ahí es cuando los compañeros van para evitar que sea un foco de infección y no se deteriore el edificio porque luego darle mantenimiento es mucho dinero".

Puntualizó que en algunos casos los directores solicitan el apoyo al ayuntamiento para que apoye en mantener en buen estado los edificios y han tenido respuesta positiva.

Tejeda Pérez aseguró que dando el mantenimiento a las escuelas los maestros ayudan para que los planteles no decaigan; "sobre todo en la limpieza, incluso en los drenajes, las tuberías para que no se tapen y que no se haga una inundación, no se lastimen arriba en el techo y se pueda filtrar el agua".

El supervisor escolar afirmó que en estos momentos de pandemia se debe trabajar de forma solidaria con los ayuntamientos, ya que las cuotas escolares están detenidas y se estarán haciendo efectivas una vez que el semáforo cambie a color verde y haya clases presenciales.

Es de mencionar que a pesar de este exhortó algunos directivos han sido omisos en la recomendación, acumulando una gran cantidad de hierba en las áreas verdes, con telarañas y el riesgo de que las larvas del mosco transmisor se sigan desarrollando en planteles de Río Blanco que se encuentran en total abandono.