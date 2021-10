"El aborto no es la solución a la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer se expresa de muchos modos: cuando en un trabajo donde desarrollan la misma actividad que un varón no reciben el mismo salario, cuando no recibe las mismas oportunidades de educación en una familia, también cuando se les descalifica por actitudes machistas", destacó.

El sacerdote agregó que también ocurre violencia de género cuando no se les permite tener una autonomía política y se les dice lo que deben decir o hacer, como si no tuvieran sus propias iniciativas.

Agregó que debido a ello, ambas iniciativas se unieron y la marcha de este domingo será a favor de la vida y de la mujer.

El vocero de la Diócesis señaló que como Iglesia y sociedad hace falta mucho por trabajar para que se reivindique la dignidad de las mujeres y de todo ser humano.

Agregó que el énfasis que se hace es para hacer ver que la marcha ecuménica del 3 de octubre es por la mujer y la vida porque son causas que no se contraponen.

Reconoció a los grupos que luchan por el reconocimiento de esos derechos y dignidad de las mujeres, pero hay mucho que dialogar todavía para encontrar los caminos correctos y que ya no haya una violencia contra la mujer en ningún campo, ni dentro de la Iglesia ni en la política ni en la sociedad.