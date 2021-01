Resienten comunidades de Aquila bajas temperaturas

Alrededor de 600 familias de cinco comunidades de Aquila son las que se encuentran resintiendo las bajas temperaturas invernales, las cuales han llegado hasta por debajo de los ceros grados, indicó el síndico de ese lugar, Armando Alonso Rosas.

"Los frentes fríos están entrando muy fuertes, hasta ahorita estamos pidiendo a la gente que tome precauciones, que no salga mucho de su casa, también por lo de la pandemia", señaló.

El síndico refirió que son cinco comunidades de la parte alta del municipio las que más se ven afectadas por las bajas temperaturas, que son las de Cumbres de Aquila, Atiopa, Lagunilla, El Pedernal y Ejido Aquila.

Comentó que estiman que las temperaturas han llegado a los cero grados o un poco menos en esos lugares.

Alonso Rosas refirió que el año pasado el Gobierno del Estado sí hizo llegar un apoyo de cobijas para las familias del municipio, pero en esta época invernal no han recibido nada.

Agregó que a pesar de las heladas que se han sentido los cultivos no se afectaron, pues lo que es el maíz y frijol que se siembran en las partes altas ya se cosecharon, entonces la gente no tuvo pérdidas, mientras que en la parte baja, que es donde se cultivan rabanitos y col, no hubo problemas pues las temperaturas no son tan bajas.

El síndico del Ayuntamiento de Aquila recordó que aún falta para concluir la temporada invernal, por lo que esperan a ver cómo siguen los fríos "y ojalá ya no peguen tan fuertes".