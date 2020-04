Rescatan a mujer que era secuestrada por su pareja en carretera del sur

Elementos de la Policía Municipal de Juan Rodríguez Clara rescataron a una mujer y su hija de 1 año y once meses de edad, que bajo amenazas eran obligadas a viajar de Nuevo León hacia Quintana Roo, por parte de su pareja y padrastro respectivamente, que las había privado de la libertad recientemente.

El rescate se dio en el kilómetro 152 de la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, luego de que, en una distracción del esposo, la mujer diera aviso al encargado de un restaurante donde la pareja se había detenido a almorzar.

En Nuevo León, hay un reporte de alerta por la desaparición de las dos mujeres y el sistema Amber estaba activada, acusándose a Álvaro Antonio Gómez Chávez de 36 años de edad, como el responsable de esa situación.

La pareja llegó al restaurante de la autopista, dentro del municipio de Juan Rodríguez Clara, para descansar luego de varios días y horas de viaje en una camioneta particular del acusado.

La mujer dijo que desde hace un mes se encuentra separado de su pareja y que el domingo llegó a su vivienda en Salinas Victoria Nuevo León y raptó a la niña, que no es su hija, si no su hijastra, de un año y once meses de edad, obligándola a que subiera a la unidad, sin saber cuáles eran los planes de Álvaro Antonio Gómez.

Desde entonces, viajaron hacia el sur rumbo a Quintana Roo, de donde el infractor es originario. Sin poderse comunicar ni nada, fue hasta en Rodríguez Clara donde el acusado, cansado de los días y horas de manejo, decidió detenerse y dormir, lo cual fue aprovechado por la mujer para pedir ayuda al encargado del restaurante, mismo que llamó a la Policía y se logró la liberación.

El presunto secuestrador logró escapar en la camioneta tipo VAN, color verde y placas de Nuevo León, en que venían viajando desde el norte del país.

En Nuevo León, la víctima mantiene denunciado a su pareja por violencia familiar.