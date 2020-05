Reprueban que transporte público en Orizaba no acate medidas sanitarias

El asesor de taxistas de Orizaba, Jairo Guarneros Sosa, consideró lamentable que la autoridad tenga que estar presionando a los conductores del transporte público para usar el cubrebocas, cuando esto tendría que ser algo de conciencia.

"Me parece lamentable que la autoridad tenga que estar interviniendo para algo que tienen que ser en conciencia por quienes están obligados a estar trabajando en la vía pública, como son los choferes de autobuses y taxis", expuso.

Guarneros Sosa recordó que este personal convive cotidianamente con muchas personas y es necesario que entiendan que el uso de cubrebocas es por su propio bien y el de sus familias, así como por la seguridad que le tienen que transmitir al usuario.

Agregó que hay gente que usa su cubrebocas como parte de las medidas de protección en esta etapa de contingencia sanitaria por el COVID-19 y se sube a un taxi o camión con un conductor que no trae cubrebocas y a lo mejor lo ve que tose quizá por una alergia y no por coronavirus, con sobrada razón no le darían ganas de volverse a subir a esa unidad.

"Es una cuestión de responsabilidad, de conciencia de los compañeros. A mí me parece muy lamentable que tenga que intervenir la autoridad para prácticamente obligarlos y que los compañeros lo vean no como algo que les va a servir para protegerse, sino como algo obligatorio para trabajar", apuntó.

Consideró que sobre todo en el caso de los taxistas de Orizaba no hay justificación a no llevarlo pues incluso el ayuntamiento les dio un cubrebocas por conductor.