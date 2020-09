Reportan 13% de inasistencia a examen de la UV en región Orizaba-Córdoba

En la región Orizaba-Córdoba, se tuvos un 13 por ciento de inasistencia durante la aplicación del examen de admisión de manera presencial, así lo confirmo el vicerrector de la Universidad Veracruzana Eduardo Martínez Canales.

"Cómo en todo los años se tienen inasistencias, éste año fue por el orden del 13 por ciento de inasistencias en la aplicación presencial de la región Orizaba-Córdoba. Mientras que en línea no nos ha informado CENEVAL, ya que ellos controlaron directamente", mencionó.

Es de mencionar que éste porcentaje representa un promedio de 790 aspirantes que no acudieron a presentar su exámen de manera presencial de un total de 6 mil 80 que estaban programados y confirmados.

El catedrático de la Máxima Casa de Estudios en la región, aseguró que durante la jornada de aplicación que por primera vez tuvo una duración de cinco días, del 31 de agosto al 04 de septiembre, afortunadamente no hubo ningún incidente, pues tuvo una preparación de meses.

"Con o sin pandemia nos lleva muchos meses de preparación, porque son muchos los detalles de logística y también mucho la gente que se involucra, afortunadamente las cosas salieron como lo planeamos es el resultado del trabajo de todo el equipo de la región que se involucra desde contar bancas y aulas, fue una preparación de meses para cinco días de ejecución", dijo.

Eduardo Martínez Canales recordó que solo el 15 por ciento de los aspirantes 1040 estuvieron a contrarreloj como coloquialmente se dice., "En el examen presencial un aspirante que de pronto se topa con un reactivo que no puede responder, puede continuar con los que síguen y regresar al final, cosa que en línea no se podía. Además de que por cuestiones de seguridad Ceneval aplica diferentes exámenes, eso no quiere decir que uno más difícil que otro pero sí distintos, manteniendo el mismo nivel para todos los aspirantes y precisamente son para evitar cualquier riesgo".

El Vicerrector mencionó que los resultados del examen de admisión se liberarán este próximo martes 15 de septiembre en el portal de la universidad, a partir de la 1 de la tarde.

"Los resultados se liberan a la 1 de la tarde en el portal el 15 de septiembre, para que los aspirantes conozcan si obtuvieron derecho a inscribirse y se van a estar inscribiendo del 16 al 18 de Septiembre. El día 20 se libera la segunda fase de la convocatoria que se llaman lugares disponibles es decir aquellos aspirantes que se obtuvieron un derecho pero que no lo utilizaron para que entonces lo que antes se conocía como corrimiento el mismo 20 los aspirantes que no obtuvieron derecho y que se quedaron cerca de obtenerlo van sin necesidad de otro pago con su mismo folio con su misma contraseña solicitan el lugar que les interese y el día 22 de septiembre tienen resultados y el 23 de inscripciones, entonces van a ser ocho días de mucha actividad en materia de resultados y de inscripciónes".

Eduardo Martínez Canales señaló que la Universidad Veracruzana arranca el semestre 2020-2021, éste lunes 14 del présente en modalidad "mixta", la cual combina el trabajo presencial y el trabajo virtual.

Afirmó que la Universidad cuenta con lineamientos seguros para el regreso a las actividades universitarias, y aunque el color epidemiológico continúe su cambio hasta llegar a verde, la Institución continuará priorizando las actividades vía remota a distancia con su modalidad mixta.

"Habrá algunas actividades de manera presencial, el resto tendrán que seguir conservando las medidas de sana distancia es decir, no vamos a tener los grupos completos como de costumbre los espacios comunes como un centro de cómputo como una biblioteca las oficinas también tendrán mucho de este cuidado para que no se tenga nunca el 100 por ciento de la comunidad que teníamos acostumbrado tener".