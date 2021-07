Replicarían en Tlaxcala políticas públicas de Orizaba

El presidente municipal electo, Rodrigo Cuautle Salazar, informó que en días pasados visitó Orizaba con su familia y al observar una ciudad limpia, con una cultura urbana impecable y una cultura vial ordenada no dudó en solicitar una asesoría al alcalde, Igor Rojí López, y poder replicarlo en el municipio que gobernará.

El próximo alcalde, emanado del partido Morena, agradeció al munícipe su hospitalidad y mencionó que Orizaba es un ayuntamiento amigo que, sin importar el partido político, busca apoyar a sus homólogos.

"Como turista me ha llamado la atención y después de ello me puse investigar un poco más y me doy cuenta que su política pública es en función de tener una Orizaba ordenada, limpia, segura, por eso me llamó la atención y hay que replicar, por eso el acercamiento con el alcalde hoy".

Cuautle Salazar aseguró que existe mucho que puede replicarse en su municipio de más de 30 mil habitantes.

Asimismo informó que San Luis Telolocholco tiene futuro turístico, incluso afirmó que es uno de los ayuntamientos más importantes de Tlaxcala, por lo que confía que con los proyectos que pretende adoptar "se inicie el cambio".

"El turismo es importante para nuestro municipio, tenemos áreas de oportunidad. Hay mucho de Orizaba que podemos implementar, lo más importante es que tenemos que iniciar con un principio".