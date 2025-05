Renuncia candidata del PRI a la presidencia municipal de Nogales

Por medio de un comunicado que se difundió a través de redes sociales, la candidata del PRI en este municipio, Matilde Castro Bautista, anunció su renuncia.

De acuerdo con el mensaje, situaciones ajenas a su voluntad le impiden llevar a cabo su campaña como lo tenía planeado.

Aunado a ello, de manera sorpresiva, su planilla tuvo cambios en su integración, mismos que no le fueron consultados, lo que no sólo fue una falta de respeto para ella sino para quienes confiaron en acompañarla.

"Por lo anterior expuesto, y congruente con mis principios y valores, y con la frente en alto, doy la cara y anuncio que, hoy tomo la difícil, pero correcta decisión de renunciar a esta candidatura", apuntó.

Castro Bautista confió en que el partido "reflexione" sobre lo ocurrido, además de que agradeció a los ciudadanos que se sumaron a su proyecto y que creían en ella para encabezar al municipio.

"No me voy a otro partido, no declino por nadie, renuncio a la candidatura y estén seguros que desde donde me encuentre seguiré trabajando por lograr el Nogales que todos queremos", puntualizó.