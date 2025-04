Renuncia Julio César Cerecedo a dirigencia municipal del PRI en Boca del Río

Julio César Cerecedo Aguilar, quien se venía desempeñando como dirigente del Comité Municipal del PRI en Boca del Río, difundió su renuncia a dicho partido.

En la carta, dirigida al presidente del Comité Directivo Estatal, Adolfo Ramírez Arana sin mayores detalles, señala que por así convenir a sus intereses, es que presenta su renuncia con carácter de irrevocable.

A diferencia de otros, ahora ex priístas, que acusan la destrucción del PRI, que ha perdido el rumbo o que no están de acuerdo con sus decisiones, Julio César Cerecedo Aguilar no da mayores explicaciones sobre su decisión, y al contrario agradeció todas las atenciones por parte de la dirigencia estatal hacia él.

Refiere que ese cargo, lo ostentaba desde el año 2023 y que venía cumpliendo con su encomienda de dirigir al Revolucionario Institucional en el municipio de Boca del Río.

Julio César Cerecedo Aguilar ocupó diversos cargos públicos, durante la administración de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa, ocupando incluso secretaría participar del Ejecutivo estatal, así como la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado.